İntihal yaptığı iddia edilen Nilgün Bodur'dan açıklama
02.10.2018 - 14:55 | Güncelleme:
Yazar Nilgün Bodur'un “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” adlı kitabında 2. Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında öldürülen Anne Frank’ten alıntı yaparak kaynak göstermediği iddia edildi. Gelen eleştiriler üzerine Bodur, sosyal medya hesabından açıklama yaptı
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Yazar Nilgün Bodur'un “Sen Gittin Ya Ben Çok Güzelleştim” adlı kitabında 2. Dünya Savaşı’nda toplama kamplarında öldürülen Anne Frank’ten alıntı yaparak kaynak göstermediği iddia edildi.
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TWITTER'DA EN ÇOK KONUŞULAN İSİM OLDU
Kitapta yer alan "Unutmayın ölüler her zaman yaşayanlardan daha fazla çiçek alır. Çünkü pişmanlık minnetten daha çok acıtır" bölümünün Anne Frank'e ait olduğunu farkeden sosyal medya kullanıcıları Bodur'u eleştiri yağmuruna tuttu.
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İlk baskısında büyük başarı yakalayan Nilgün Bodur'un kitabında intihal yaptığı iddia edilirken, Twitter'da dün akşamın en çok konuşulan ismi oldu.
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AÇIKLAMA YAPTI
Birçok kullanıcı sosyal medya hesabından konuya dair yorum yaptı. Bunun üzerine Bodur, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
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"Hakkımda çıkan intihal iddiaları üzerine bir açıklama yapmak istedim. 250 sayfalık kitabım kendimi iyileştirmek için yazdığım denemelerin bir araya toplanmış halidir. Türk edebiyatına katkıda bulunmak gibi bir niyetim hiç olmadı. O satırlar sizlere de iyi geldi ki kitabım 150 bin adet bastı ve sattı. Okuyan herkes hayatının değiştiğini söyledi ve ben o zaman iyileştim. Bazen iyileşmek için iyileştirmek gerekiyormuş.
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Kitabım aforizmalarla, atasözleri ve deyimlerle bezeli. Kimisi dilime pelesenk olmuş sözler ve konuşurken de kullandığım cümleler. Kaldı ki bir gün benim de cümlelerim kullanılırsa çok sevinirim. Anonim olduğunu sandığım bir sözü uzun bir yazının içinde kullandım ve başlık olarak editörüm o cümleyi seçmiş ve tüm başlıkların altında ismim ve kitabın ismi yazıyor. Yani bu cümle bana aittirin açıklaması değildir altında bulunan imza.
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Cümle uzun bir yazının içinde geçmektedir. “Ayağını yorganına göre uzat” konulu bir yazı yazabilirim. Çünkü ben roman yazmıyorum. Deneme türlerinde ve biraz da kişisel gelişimle ilgili konularda geçmişten gelen ve beynimize kodlanmış cümleler kullanılabiliyor ve her cümlenin kaynağını bilemiyorum. Bazen siz beni kendi yazılarımda etiketliyorsunuz ve ben yazdıklarımı bile unutmuş olduğumu anlıyorum zaman içerisinde.
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Kitabı okuyanlar bilir ki intihal edildiği söylenen cümleyi referans göstererek yazdığım uzun bir yazım var. Tüm kişisel gelişim kitapları böyle referanslarla bezeli. Benim dikkatimi çeken kitabımın çıktığı ilk günden beri süren karalama kampanyaları. Kitabımın satması birilerini çok rahatsız etti. Beni ailem ve sevdiklerim takdir etsin. Twitterda klavye arkasında kahramanlık yapanların onayına ihtiyacım yok.
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250 sayfa o kitap ve benim hikayem ve ben hikayemi yaşadığım şekliyle yazdım. Kitabımı tuvalet kağıdıyla bir tutan kötü kalpleri Allah’a havale etmişim ben. İntihal ile suçlayanları mı etmeyeceğim. Kimse uğraşmasın, yorulmasın.Ben bütün hatalarımı düzeltmek için yaşayan biriyim. Hala kendimle savaşım. Kimsenin hatasını göremiyorum bu sebeple.
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Benim hatalarımı bulmak için çabalayan yüzlerce boş insana da teşekkür ederim. Bu sayede daha iyi bir insan olma şansım var ama ne yazık ki sizin öyle bir şansınız yok."
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