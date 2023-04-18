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Haberler Magazin 'İntikam Oyunları'nın galası gerçekleşti - Magazin haberleri
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'İntikam Oyunları'nın galası gerçekleşti

Hikâyesini ve yapımcılığını Zeki Sincar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Servet Aksoy’un oturduğu, başrollerini Turgay Tanülkü, Wilma Elles, Barış Küçükgüler, Selahattin Taşdöğen, Mehmet Çepiç ve Emin Olcay gibi isimlerin paylaştığı ‘İntikam Oyunları’ filminin galası yapıldı

'İntikam Oyunları'nın galası gerçekleşti - Magazin haberleri
HABERTURK.COM

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Sunuculuğunu Özge Ulusoy’un yaptığı galaya Aydemir Akbaş, Tanju Çolak, Çağla Şimşek ve Ceylan katıldı. Başrol oyuncusu Turgay Tanülkü’nün seti olduğu için yetişemediği galada gösterim öncesi toplu şekilde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan oyuncular, "İzlenmeye değer, çok güzel bir film oldu. Seyirci aksiyona doyacak. Herkesi sinemalara bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

"SÜRPRİZ BİR PROJE OLACAK"

Kanser tedavisi gören Aydemir Akbaş, filmin yapımcısı Zeki Sincar ile yeni bir sinema filmi projesine başlayacaklarının müjdesini verdi. Sincar, film projesi ile ilgili, "Aydemir hocayla hazırlıklar içerisindeyiz. Çok sürpriz bir proje olacak. Duyurusunu yapacağız" dedi.

"AKSİYON İŞİNE HASRET KALIYORUZ"

Galanın sunuculuğunu üstlenen Özge Ulusoy, "Çok önemli usta isimlerle genç oyuncuların birleşmesi ile güzel bir film oldu. Türkiye’de çok fazla aksiyon işine hasret kalıyoruz, çıkmıyor. Bu işin de çok güzel olduğunu düşünüyorum. Zeki Bey'i tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

"SİNEMALARI ÖLDÜRMEMEMİZ GEREKİYOR"

Filmin hikâyesi kendisine ait olan yapımcı Zeki Sincar da, "Büyük dijital kanallarla sinemalar mücadele ediyor. İnşallah gişede başarılı oluruz. Çok güzel bir aksiyon filmi oldu. Biz de bu mücadeleye eşlik ediyoruz. Sinemaların bitmemesi için, sona ermemesi için elimizden geleni yapacağız. Dijital kanallara saygı duyuyorum ama sinemaları da öldürmememiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

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