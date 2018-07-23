Bursluluk sınav sonuçlarının ardından, burs hakkı kazanan öğrenciler burs ücretinin ne kadar olduğunu ve ne zaman yatacağını merak ediyor. Parasız Yatılı Bursluluk Sınavı - İOKBS PYBS sınavı 3 Haziran tarihinde yapıldı. Sonuçlar ise geçtiğimiz günlerde açıklandı. Peki; İOKBS bursları ne zaman yatacak? Bursluluk sınavına nasıl itiraz edilir? Bursluluk ücretleri yılda kaç kez ne kadar ödeniyor?

İOKBS BURSLARI NE ZAMAN YATAR?

Burs almaya hak kazanan öğrenciler için bursluluk başlangıcı, burs ücretlerinin yatırılması ve bursluluk bitişi aşağıdaki adımlarla devam eder.

BURSLULUK BAŞLANGICI

Bursluluğu hakkını kazanan öğrencilerin bursluluk işlemleri okul müdürlüğü tarafından ilgili burs döneminde e-Burs Modülü üzerinden gerçekleştirilecektir.

BURSLULUĞUN DEVAMI/SONA ERMESİ

Bursluluğun devamı veya sona ermesine ilişkin iş ve işlemler “Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği’nin 18. Maddesine göre yapılacaktır.

BURS ÜCRETLERİ YILDA KAÇ KEZ VE HANGİ AYLARDA YATAR?

Bursluluk ücretleri bir sene de 4 defa ödenmektedir. Yani 3 aylık dönemlerle bursluluk paranızı alırsınız. Yalnız 3 aylık ara ile ödenen ücretler 3 ayda biriken burstur. Bu ay Ocak, Şubat ve Mart bursları ödenecek. Bursluluk ücretleri yaklaşık olarak şu aylarda ödenmektedir: Ocak, Nisan, Temmuz, Ekim. Yani burs paralarınızı 3 ayda 1 defa 3 ayın toplam parası ile alırsınız.2017 yılında burs ücreti: 613.15 TL iken 2018 yılında burs ücreti: 648.04 TL olarak belirlendi.

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