İOKBS bursluluk sınavı ne zaman? sorusu MEB tarafından yapılan İOKBS bursluluk sınav tarihinin ertelendiği açıklamasının ardından gündeme geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok sınavın tarihleri değiştirilmişti. O sınavlardan biri de İOKBS bursluluk sınavı oldu. 5, 6, 7, 8, Hazırlık Sınıfı,9,10 ve 11’inci sınıf öğrencilerinin başvurduğu İOKBS bursluluk sınavı ile ilgili tüm detaylar haberimizde.

İOKBS BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN? 2020

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada "6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS) 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

BURSLULUK SINAVININ KAPSAMI

Aşağıdaki tablolarda sınav kitapçığında bulunan dersler ve derslere ait soru dağılımları yer almaktadır.

5, 6 ve 7’nci Sınıflar

Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türkçe 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri 25 4 Sosyal Bilgiler 25

8. Sınıf

Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türkçe 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri 25 4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

Hazırlık Sınıfı (8. sınıf müfredat programından hazırlanacaktır.) Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türkçe 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri 25 4 Sosyal Bilimler (T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25

9, 10 ve 11’inci Sınıflar Sıra No Ders Adı Soru Sayısı 1 Türk Dili ve Edebiyatı 25 2 Matematik 25 3 Fen Bilimleri (Fizik, Kimya ve Biyoloji) 25 4 Sosyal Bilimler (Tarih, Coğrafya ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi) 25



İOKBS BURSLULUK SINAVI GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Fotoğraflı sınav giriş belgesi elektronik ortamdan okul müdürlükleri tarafından alınacak, mühür ve imza ile onaylandıktan sonra öğrenciye/öğrenci velisine teslim edilecektir.

Öğrencilere fotoğraflı, onaylı (mühürlü ve imzalı) sınav giriş belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.

Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde öğrencinin kimlik bilgileri ile sınava gireceği sınav bölgesi (il/ilçe),bina, salon ve sıra bilgileri yer alacaktır. Öğrenci, fotoğraflı ve onaylı sınav giriş belgesinde yer alan sınav bölgesinde, binada, salonda ve sırada sınava girecektir.

Doğal afet, yangın ve benzeri olağanüstü durumlarda Bölge Sınav Yürütme Komisyonunun teklifi üzerine ÖDSGM’nin uygun görüşü ile öğrencinin sınav yeri değiştirilebilecektir.

Fotoğraflı, onaylı s ınav giriş belgesini kaybeden öğrenciler belgenin yenisini öğrenim gördüğü okul müdürlüğünden alabilecektir.

Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesinde, sınavda alacağı sınav tedbir hizmeti de yer alacaktır.