2023 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

PYBS ve diğer bir adıyla bursluluk sınavı olarak da bilinen sınavın tarihleri henüz açıklanmadı.

Milli Eğitim Bakanlığının 2023 sınav takvimini yayınlaması ile birlikte sınav tarihleri belli olacak.

Ancak bursluluk sınavları her yıl benzer tarihlerde organize ediliyor. Geride bıraktığımız 2022 yılında sınavlar 4 Eylül tarihinde yapılmıştı. 2023 yılında ise sınavların 3 Eylül’de yapılması bekleniyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, sınav tarihlerini açıkladığında detaylar eklenecektir.