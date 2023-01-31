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İOKBS bursu ödeme tarihleri: 2023 Bursluluk sınavı ne zaman?

İOKBS bursluluk sınavı ve burs ödeme tarihleri gündemi meşgul etmeye devam ediyor. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyinde uygulanan bursluluk sınavı için gözler Milli Eğitim Bakanlığı'nda. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı tarihi ve burs ödeme tarihleri...

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  • İOKBS bursu ödeme tarihleri: 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası hangi gün yatacak, burs ücreti ne kadar oldu?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) bursu ödeme tarihleri, burs almaya hak kazanan öğrenciler tarafından sorgulanmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı her yıl olduğu gibi bu yıl da, 5, 6, 7 ve 8'inci sınıfları ile ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf düzeyinde öğrencilere bursluluk sınavı uygulayacak. Peki, "2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası ne zaman yatacak? İşte detaylar...
  • İOKBS bursu ödeme tarihleri: 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası hangi gün yatacak, burs ücreti ne kadar oldu?

    2023 İOKBS NE ZAMAN YAPILACAK?

    PYBS ve diğer bir adıyla bursluluk sınavı olarak da bilinen sınavın tarihleri henüz açıklanmadı.

    Milli Eğitim Bakanlığının 2023 sınav takvimini yayınlaması ile birlikte sınav tarihleri belli olacak.

    Ancak bursluluk sınavları her yıl benzer tarihlerde organize ediliyor. Geride bıraktığımız 2022 yılında sınavlar 4 Eylül tarihinde yapılmıştı. 2023 yılında ise sınavların 3 Eylül’de yapılması bekleniyor. 

    Milli Eğitim Bakanlığı, sınav tarihlerini açıkladığında detaylar eklenecektir.
  • İOKBS bursu ödeme tarihleri: 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası hangi gün yatacak, burs ücreti ne kadar oldu?

    İOKBS BURSU YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınav sonucu PYBS bursu 5,6,7,8 hazırlık sınıfı ve 9,10,11'inci sınıflara veriliyor. Sınav sonuçları 23 Eylül 2022 tarihinde adayların erişimine açılmıştı. Her il için farklı ödeme tarihi olsa da her ay hesaplara geçen PYBS bursunun Ocak ayının sonuna kadar ödenmesi bekleniyor.

     
  • İOKBS bursu ödeme tarihleri: 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası hangi gün yatacak, burs ücreti ne kadar oldu?

    Bursluluk ücretlerinin yatırılıp yatırılmadığı e-Okul VBS üzerinden görüntülenebiliyor. 2023 yılının Ocak ayı burs ödemelerinin ayın 31’ine kadar hesaplara yatırılması öngörülüyor.

     
  • İOKBS bursu ödeme tarihleri: 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası hangi gün yatacak, burs ücreti ne kadar oldu?

    BURSLULUK PARASI (PYBS) NE KADAR OLDU?

    Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilere verilen burs desteği ücreti bir yılda iki kez zamlanıyor. Son olarak burs ücreti 2022 yılının Temmuz ayında 663 TL olmuştu. Burs ücreti %40 zamlanmıştı.

     
  • İOKBS bursu ödeme tarihleri: 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası hangi gün yatacak, burs ücreti ne kadar oldu?

    Yeni yılda geçerli olacak burs ücretine ilişkin resmi bir açıklama ise henüz gelmedi. Ancak burs ücretine %30 zam yapılması durumunda İOKBS burs ücreti 860 TL'ye yükselmiş olacak. Konuyla ilgili resmi bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.
  • İOKBS bursu ödeme tarihleri: 2023 İOKBS bursluluk sınavı ne zaman, bursluluk parası hangi gün yatacak, burs ücreti ne kadar oldu?

    GEÇTİĞİMİZ YILLARDA BURS ÜCRETLERİ İSE ŞU ŞEKİLDEYDİ;

    2021 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 329,91 TL

    2021 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 358,10 TL

    2022 yılında (Ocak-Haziran arası) aylık burs ücreti 468,54 TL

    2022 yılında (Temmuz-Aralık) aylık burs ücreti 663,87 TL

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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