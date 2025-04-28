İOKBS soruları ve cevap anahtarları 2025 yayımlandı mı? Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 tarihinde düzenlendi. Sınavın hemen ardından cevapladıkları soruların doğru yanıtlarını öğrenmek isteyen öğrenciler, Bursluluk Sınavı soru kitapçığı ve cevap anahtarı için bekleyişe geçti. Bursluluk Sınavı (İOKBS) soruları ve cevapları Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) online sistemi ODSGM üzerinden paylaşılacak. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 27 Nisan 2025 Pazar günü uygulandı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen sınav, İstanbul'un 38 ilçesinde gerçekleştirildi. Sınavın tamamlanmasının ardından öğrenciler İOKBS soruları ve cevaplarının ne zaman yayımlanacağını araştırmaya başladı. Konu ile ilgili gözler MEB’den gelecek son dakika açıklamalara çevrildi. Peki, 2025 Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları yayımlandı mı, ne zaman yayımlanacak? İşte İOKBS soruları ve cevap anahtarları PDF görüntüleme ekranı…
2025 BURSLULUK SINAVI TAMAMLANDI!
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS), 27 Nisan 2025 Pazar günü uygulandı.
5, 6, 7, 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde 1 milyon 23 bin 577 öğrencinin başvurduğu İOKBS; 824 yurt içi ve 2 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 691 okul ve 55 bin 748 salonda gerçekleşti.
Sınavda tüm sınıf seviyeleri için dörder seçenekli 80 soru soruldu ve 100 dakika sınav süresi verildi.
BURSLULUK SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Bursluluk Sınavı soruları ve cevaplarının ne zaman erişime açılacağına dair Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir tarih açıklaması gelmedi.
Ancak geçen yıl 21 Nisan'da uygulanan İOKBS soruları ve cevapları, sınavdan bir gün sonra 22 Nisan saat 17.44'te yayımlanmıştı.
Buna göre, 2025 yılı Bursluluk Sınavı soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının 28 Nisan 2025 Pazartesi günü erişime açılması bekleniyor.
Bursluluk Sınavı soruları ve cevapları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (odsgm.meb.gov.tr) adresi üzerinden yayımlanacak.
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından yayımlanan kılavuza göre 2025 Bursluluk Sınavı sonuçları, 30 Mayıs 2025 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını e-Okul veya www.meb.gov.tr internet adresinden öğrenebilecek.
Sınav sonuç ekranında adayların ilgili derslerden doğru-yanlış cevap sayıları ve toplam puanları yer alacak.
2025 BURSLULUK PARASI NE KADAR?
Burslar, memur maaşlarına endeksli olarak Ocak ve Haziran aylarında yeniden belirleniyor. İOKBS bursunun 2025 Ocak ve Haziran ayları arasındaki tahmini tutarı 2 bin 15 TL olarak hesaplanıyor.
Bursluluk parası temmuz ayında yapılacak memur maaşı zamlarına endeksli olarak artış gösterecek.
İOKBS BURSU NE ZAMAN ÖDENECEK?
Öğrenci bursları, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmî Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümleri gereği, bursluluk sınavı kazanılarak okula kayıt yaptırılan tarihi izleyen Ekim ayı başından itibaren ödenir.
Bursluluk sınavını kazanan ancak parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenciler, 2684 sayılı İlköğretim ve Ortaöğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun’un 7 nci maddesinde belirtilen “Parasız yatılı öğrencilereayrıca burs verilmez.” hükmü gereğince bursluluktan yararlanamaz.