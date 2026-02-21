Ioniq 3'ün İzmit serüveni Ağustos'ta başlayacak

Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) geçtiğimiz günlerde 5 milyonuncu aracını üretti. Hatlardan çıkan 5 milyonuncu araç Tucson Hybrid olurken yine Çek bir kullanıcı tarafından doğrudan fabrikadan teslim alındı.

Bu özel aracın sahibi, montaj hattında üretim sürecini son aşamasına kadar takip etti ve direksiyon montajıyla Hyundai logosunun yerleştirilmesi gibi işlemlere de bizzat katılma fırsatı buldu.

Şanslı kullanıcı, üretim tamamlandıktan sonra Hyundai Motor Manufacturing Czech ve Hyundai Motor Czech yönetiminden sembolik bir anahtar teslim aldı.

Tucson, uzun yıllardır Nošovice üretiminin ana modeli konumunda. 2015–2020 yılları arasında üretilen üçüncü nesil Tucson 1.1 milyon adedi aşarken, mevcut neslin üretiminin bu rakamı daha da geçmesi bekleniyor. Bu iki nesil, fabrikanın toplam üretiminin neredeyse yarısını oluşturuyor.

Hyundai i30 ise 2008 yılından bu yana Çekya’da üretiliyor ve şu anda üçüncü nesli, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa pazarlarında satışa sunuluyor.

Yüksek performanslı i30 N ve N Line versiyon dahil olmak üzere 1.5 milyon adetten fazla üretilen model, Tucson ile birlikte dünya genelinde 90’dan fazla ülkeye ihraç edildi.