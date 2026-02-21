Canlı
        Tüm Haberler
        Ioniq 3'ün İzmit serüveni Ağustos'ta başlayacak - Otomobil Haberleri

        Ioniq 3'ün İzmit serüveni Ağustos'ta başlayacak

        Hyundai, Çekya, Nošovice fabrikasındaki beş milyonuncu aracını üretim hattından indirdi. Fabrika, 2020'den bu yana 650 binden fazla elektrikli araç üretti. Öte yandan şirket İzmit Fabrikasında üreteceği Ioniq 3 modeli için de 250 milyon euroluk yatırım yaptığını duyurdu. Türk işçisinin el emeğiyle Ioniq 3 modelini Ağustos ayında bantlardan indirecek olan Hyundai Motor Türkiye, üretimin büyük bir bölümünü 40'tan fazla ülkeye ihraç ederek

        Habertürk
        Giriş: 21.02.2026 - 15:04 Güncelleme: 21.02.2026 - 15:04
        Ioniq 3'ün üretimi Ağustos'ta başlıyor
        Hyundai Motor Manufacturing Czech (HMMC) geçtiğimiz günlerde 5 milyonuncu aracını üretti. Hatlardan çıkan 5 milyonuncu araç Tucson Hybrid olurken yine Çek bir kullanıcı tarafından doğrudan fabrikadan teslim alındı.

        Bu özel aracın sahibi, montaj hattında üretim sürecini son aşamasına kadar takip etti ve direksiyon montajıyla Hyundai logosunun yerleştirilmesi gibi işlemlere de bizzat katılma fırsatı buldu.

        Şanslı kullanıcı, üretim tamamlandıktan sonra Hyundai Motor Manufacturing Czech ve Hyundai Motor Czech yönetiminden sembolik bir anahtar teslim aldı.

        Tucson, uzun yıllardır Nošovice üretiminin ana modeli konumunda. 2015–2020 yılları arasında üretilen üçüncü nesil Tucson 1.1 milyon adedi aşarken, mevcut neslin üretiminin bu rakamı daha da geçmesi bekleniyor. Bu iki nesil, fabrikanın toplam üretiminin neredeyse yarısını oluşturuyor.

        Hyundai i30 ise 2008 yılından bu yana Çekya’da üretiliyor ve şu anda üçüncü nesli, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu Avrupa pazarlarında satışa sunuluyor.

        Yüksek performanslı i30 N ve N Line versiyon dahil olmak üzere 1.5 milyon adetten fazla üretilen model, Tucson ile birlikte dünya genelinde 90’dan fazla ülkeye ihraç edildi.

        Fabrika tarihindeki önemli dönüm noktalarından biri, 2020 yılında Nošovice’de elektrikli araç üretiminin başlaması oldu.

        Tam elektrikli Kona dahil olmak üzere o tarihten bu yana 650 binden fazla elektrikli araç üretildi ve bunların yaklaşık 200 bini farklı versiyonlara sahip Kona modellerinden oluştu.

        Kona Elektrik, Çekya’da seri üretimi yapılan ilk elektrikli araç olma özelliğini de taşıyor.

        TÜRKİYE'YE 250 MİLYON EURO YATIRIM

        Öte yandan, Hyundai, Ioniq 3 modeli için İzmit’te bulunan üretim tesisinde yeniden tasarlanan EV gövde tabanı, yüksek voltajlı batarya entegrasyonu ve güç elektroniği için 250 milyon euro yatırım yaptığını açıkladı.

        Türk işçisinin el emeğiyle Ioniq 3 modelini Ağustos ayında bantlardan indirecek olan Hyundai Motor Türkiye, üretimin büyük bir bölümünü 40’tan fazla ülkeye ihraç ederek ülke ekonomisine ve otomotiv endüstrisine katkı sağlayacak.

        Ayrıca, Ioniq model ailesinin Avrupa’daki ilk üretim merkezi olma özelliği taşıyacak olan Hyundai Motor Türkiye İzmit fabrikası, E-GMP platformuna da Avrupa’da sahip olan tek fabrika konumunda.

        Bu üretimle beraber, Türkiye’deki ikinci yerli elektrikli modele imzasını atacak olan Hyundai önümüzdeki yıllarda da hem Çekya hem de İzmit fabrikalarına ek yatırımlar yaparak genişlemesine devam edecek.

        Kuzey Marmara Otoyolu'nda kamyon TIR'a çarptı; sıkışan şoför için kurtarma çalışması

         Beykoz'da Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki kamyon TIR'a arkadan çarptı. Kazada sıkışarak yaralanan kamyon şoförü için itfaiye ekipleri kurtarma çalışması başlattı.

