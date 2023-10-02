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        Haberler Ekonomi Otomobil Ioniq 6 Türkiye'de satışa sunuldu - Otomobil Haberleri

        Koreli'nin elektrikli sedanı Türkiye'ye geldi

        Koreli otomotiv üreticisi Hyundai'nin Ioniq markası altında sunduğu ikinci model olan Ioniq 6, Türkiye'ye geldi. İki farklı batarya seçeneği ile tüketicilerin karşısına çıkan otomobil d-segmentinde mücadele edecek. Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, Türkiye'de elektrifikasyona geçişin tüm hızıyla devam ettiğini belirterek Berkel, "Biz de 3 farklı tamamen elektrikli modelimizle tüketicilere mobilite deneyimi sunuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün gamımıza Ioniq 7'yi de ekleyerek hem pazar payımızı hem de sektördeki iddiamızı artırmayı hedefliyoruz" dedi. Hyundai Motor Company, Tesla gibi elektrikli otomobil startupları ile rekabet etmek amacıyla 2020'de yeni bir marka kurmuş ve adını da Ioniq olarak belirlemişti

        Yiğitcan Yıldız
        yyildiz@htgazete.com.tr
        Giriş: 02.10.2023 - 11:01 Güncelleme: 02.10.2023 - 11:01
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        Tesla'nın Koreli rakibi Türkiye'ye geldi
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        Hyundai Assan, tamamen elektrikli araç markası Ioniq altındaki ikinci modeli olan Ioniq 6’yı Türkiye’de satışa sundu.

        D-sedan segmentinde konumlanan otomobil, markanın E-GMP platformuyla üretilirken aynı zamanda Hyundai’nin Electrified Streamliner (Aerodinamik Elektrikli) ürün gamına da uygun bir şekilde geliştirildi.

        Ioniq 6'nın lansmanında açıklamalarda bulunan Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, "Bugün dünyadaki elektrikli model sayısı 500 adeti geçti ve her yıl artarak devam ediyor. Biz de Hyundai grubu olarak 2030 yılına kadar 30’dan fazla elektrikli modeli tanıtacağız ve satış hacmimizi de 3.5 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız, 10 yıl içinde dünyanın ilk 3 elektrikli otomobil üreticisinden biri olmak" dedi.

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        Türkiye’de de elektrifikasyona geçişin tüm hızıyla devam ettiğini kaydeden Berkel, "Biz de 3 farklı tamamen elektrikli modelimizle tüketicilere mobilite deneyimi sunuyoruz. Önümüzdeki yıl, ürün gamımıza Ioniq 7’yi de ekleyerek hem pazar payımızı hem de sektördeki iddiamızı artırmayı hedefliyoruz. Satışa sunduğumuz her yeni elektrikli modelle beraber akıllara gelen ilk elektrikli markalardan biri olmak, en büyük arzumuz" dedi.

        İKİ FARKLI BATARYA İLE GELDİ

        İki farklı batarya seçeneği ile Türkiye'ye giriş yapan Ioniq 6'da, 519 km menzil sunan 77,4 kWh batarya, iki elektrikli motor düzeniyle eşleştiriliyor.

        Otomobil, 77.4 kWh’lik versiyonda 239 kW (325 PS) güç ve 605 Nm tork gibi değerler sergiliyor.

        Bu seçenek sadece dört tekerlekten çekiş ve 20 inçlik jantlarla kombine ediliyor. Ioniq 6, 5.1 saniyede 0’dan 100 km/s'ye çıkabiliyor.

        RWD yani arkadan itişli tek motor seçeneği ise 53 kWh’lik standart bir batarya ile 429 km yol gidebiliyor. Bu versiyonun gücü 111 kW (150 PS), enerji tüketimi ise 100 km’de 13,9 kWh (WLTP birleşik) olarak açıklanıyor.

        Ioniq 6'nın arkadan itişli versiyonu 1 milyon 640 bin TL, dört tekerlekten çekişe sahip versiyonu ise 2 milyon 775 bin TL'den satışa sunuldu.

        BAŞKA CİHAZLARI ŞARJ EDEBİLİYOR

        Verilen bilgiye göre, otomobil, ek bileşenlere veya adaptörlere herhangi bir ihtiyaç duymadan 400 voltluk şarjı da kullanabiliyor.

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        Bu kapsamda, ultra hızlı 350 kW'lık bir şarj cihazıyla 18 dakikada yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj olabilen Ioniq 6, 15 dakikalık şarj ile 351 km’lik bir menzile ulaşabiliyor.

        Ioniq 6'da, Ioniq 5'te de olduğu gibi kullanıcılar, aracın dahili pilini kullanarak elektrikli bisiklet, scooter veya kamp ekipmanı gibi herhangi bir elektrikli cihazı şarj edebiliyor.

        KABİN İÇİ GERİ DÖNÜŞTÜRÜLMÜŞ MALZEMELERDEN ÜRETİLDİ

        Hyundai'nin Prophecy EV Konsepti'nden ilham alınarak geliştirilen Ioniq 6'nın sürtünme katsayısı 0,21 olarak açıklanıyor. 8 farklı gövde rengiyle satışa sunulan araç, 4.855 mm uzunluk, 1.880 mm genişlik, 1.495 mm yüksekliğe ve 2.950 mm'lik dingil mesafesine sahip.

        Lastiklerden kabin içine kadar bir çok malzemenin geri dönüştürülmüş olarak kullanıldığı Ioniq 6'da, pigment boya ve iç mekandaki bazı yerler dahil olmak üzere tamamen sürdürülebilir malzemelere yer veriliyor.

        Bu kapsamda, eko deri koltuklar, geri dönüştürülmüş pet şişelerden üretilen kumaş koltuklar, bio ön panel ve kumaş tavan kaplaması elde edilmiş. Kapılar için de bitkisel yağlardan elde edilen bio boya ve geri dönüştürülmüş atık malzemeler kullanılmış. Elektrikli otomobilin halılarında ise atık balık ağlarından yararlanılmış.

        Hyundai Motor Company, 2020'de bataryalı elektrikli araçları (BEV) için özel bir marka kurmuş ve adını da Ioniq olarak belirlemişti. Ioniq ismi, aslında 2016 yılında piyasaya sunulan hibrit, plug-in hibrit ve tamamen elektrikli bir modelle karşımıza çıkmıştı.

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