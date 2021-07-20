iOS 14.7 çıktı, işte gelen yenilikler 0:00 / 0:00

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Apple’ın mobil işletim sistemi iOS’un yeni yazılım güncellemesi iOS 14.7 yayınlandı. Yaklaşık 922 MB boyutundaki iOS 14.7 güncellemesi ile gelen en önemli yenilik iPhone 12 modelleri için sunulan MagSafe harici pil desteği oldu.

MAGSAFE DESTEĞİ

iPhone 6s ve üstü model iPhone kullanıcıları için yayınlanan iOS 14.7 güncellemesi şu iyileştirmeleri ve hata düzeltmelerini içeriyor:

- iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max için MagSafe Harici Pil desteği

- Ev uygulaması, sayaçları HomePod’da yönetme olanağı sunar

- Artık Kanada, Fransa, İtalya, Hollanda, Güney Kore ve İspanya için hava kalitesi bilgileri Hava Durumu ve Harita uygulamalarında bulunabilir

- Podcast’ler arşivi, tüm şovları görme ve yalnızca takip edilen şovları görme arasında seçim yapmanıza olanak tanır

- Müzik’te Listeyi Paylaş menü seçeneğinin olmaması

- Dolby Atmos ve Apple Music kayıpsız ses biçimlerinde çalmanın beklenmedik şekilde durması

- Bazı iPhone 11 modellerinde pil servisi mesajının yeniden başladıktan sonra kaybolması

- Mail iletileri oluşturulurken Braille ekranlarının geçersiz bilgiler göstermesi