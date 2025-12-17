‘İpeğin Hafifliği, Taşın Ağırlığı’ Uludağ'da

Ceylan Splend'or Uludağ, ilk sergisinin kapılarını misafirlerine aralıyor. 15 farklı sanatçının resim, dijital art, enstalasyon ve dokuma gibi birbirinden farklı tekniklerle hayata geçirdiği 34 eseri, Mim Art Project (MAP) organizasyonu ve Berkay Görgü küratörlüğünde sanatseverlerle buluşuyor.

Özge Enginöz - Ev Hareketsiz Çocukluğu Kucaklar serisi

Sergide; Alper Aydın, Belkıs Balpınar, Bilal Hakan Karakaya, Çağrı Saray, Defne Parman, Ertuğrul Güngör & Faruk Ertekin, Esra Özdoğan, Mehmet Ali Uysal, Merve Zeybek, Nazlı Gürlek, Özge Enginöz, Özgür Demirci, Sinem Dişli, Tuğçe Diri’nin şehir ve sezgisel bellek arasındaki ilişkiye odaklanan eserleri yer alıyor.

Defne Parman - Servi

Bursa’nın çok katmanlı belleğinden ilham alan sergi, ipeğin zarafetiyle taşın kalıcılığını, yalnızca nesnel dünyayla değil; zaman, hafıza ve insan deneyimi üzerine düşünmeye davet ediyor. Dönüşüm, kırılganlık ve kalıcılık gibi kavramlar etrafında şekillenen seçki, kavramsal, malzeme odaklı ve hafıza temelli çağdaş üretimlerle Bursa’nın kültürel mirasını farklı bakış açılarından yeniden okumaya olanak sağlıyor. 15 sanatçının farklı disiplinlerdeki üretimlerinden oluşan seçki, otelin iç mekânlarında ziyaretçilerini çok katmanlı bir kenti farklı perspektiflerden okuma fırsatıyla buluşturuyor.