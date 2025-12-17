Habertürk
        Haberler Kültür-Sanat Resim ‘İpeğin Hafifliği, Taşın Ağırlığı’ Uludağ'da

        ‘İpeğin Hafifliği, Taşın Ağırlığı’ Uludağ'da

        Farklı disiplinlerden 15 sanatçının özgün üretimlerinden oluşan 'İpeğin Hafifliği, Taşın Ağırlığı' sergisi, 31 Mart 2026 tarihine kadar Ceylan Splend'or Uludağ'da sanatseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2025 - 10:58 Güncelleme: 17.12.2025 - 10:58
        'İpeğin Hafifliği, Taşın Ağırlığı' Uludağ'da
        Ceylan Splend'or Uludağ, ilk sergisinin kapılarını misafirlerine aralıyor. 15 farklı sanatçının resim, dijital art, enstalasyon ve dokuma gibi birbirinden farklı tekniklerle hayata geçirdiği 34 eseri, Mim Art Project (MAP) organizasyonu ve Berkay Görgü küratörlüğünde sanatseverlerle buluşuyor.

        Özge Enginöz - Ev Hareketsiz Çocukluğu Kucaklar serisi
        Özge Enginöz - Ev Hareketsiz Çocukluğu Kucaklar serisi

        Sergide; Alper Aydın, Belkıs Balpınar, Bilal Hakan Karakaya, Çağrı Saray, Defne Parman, Ertuğrul Güngör & Faruk Ertekin, Esra Özdoğan, Mehmet Ali Uysal, Merve Zeybek, Nazlı Gürlek, Özge Enginöz, Özgür Demirci, Sinem Dişli, Tuğçe Diri’nin şehir ve sezgisel bellek arasındaki ilişkiye odaklanan eserleri yer alıyor.

        Defne Parman - Servi
        Defne Parman - Servi

        Bursa’nın çok katmanlı belleğinden ilham alan sergi, ipeğin zarafetiyle taşın kalıcılığını, yalnızca nesnel dünyayla değil; zaman, hafıza ve insan deneyimi üzerine düşünmeye davet ediyor. Dönüşüm, kırılganlık ve kalıcılık gibi kavramlar etrafında şekillenen seçki, kavramsal, malzeme odaklı ve hafıza temelli çağdaş üretimlerle Bursa’nın kültürel mirasını farklı bakış açılarından yeniden okumaya olanak sağlıyor. 15 sanatçının farklı disiplinlerdeki üretimlerinden oluşan seçki, otelin iç mekânlarında ziyaretçilerini çok katmanlı bir kenti farklı perspektiflerden okuma fırsatıyla buluşturuyor.

        Ertuğrul Güngör & Faruk Ertekin
        Ertuğrul Güngör & Faruk Ertekin

        Autograph Collection Kurucusu Çetin Ceylan, “Yıl içerisinde farklı sanatçılar ve eserlerine ev sahipliği yapmaya devam ederek bu sanat yolculuğunun gelişmesini amaçlıyoruz” dedi.

        Serginin açılışında konuşma yapan ‘İpeğin Hafifliği, Taşın Ağırlığı’nın küratörü Berkay Görgü ise: “Bu sergi, ipeğin hafifliği ile taşın ağırlığı arasında kurduğu köprüyle, Bursa’nın derin belleğini yeniden duyumsamaya davet ediyor.”

        #Uludağ
        #Ceylan Splend’or Uludağ
