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        Haberler Magazin İpek Açar-Alper Kömürcü çiftinin bebekleri doğdu - Magazin haberleri

        Ömer Alp dünyaya geldi

        İpek Açar-Alper Kömürcü çiftinin bebekleri doğdu. İkili, çocuklarına Ömer Alp adını verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2023 - 14:12 Güncelleme: 19.12.2023 - 14:12
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        2019'da evlenen İpek Açar ile Alper Kömürcü, 3 yıl önce evlat edinmek için başvuruda bulunmuştu. Açar ile Kömürcü, kendilerine sıra gelmesini beklerken İpek Açar, hamile olduğunu öğrenmişti.

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        EVLATLIK BAŞVURUSUNU GERİ ÇEKECEKLER

        Erkek çocuk bekleyen 47 yaşındaki İpek Açar ile 42 yaşındaki Alper Kömürcü, doğumdan sonra Habertürk'e evlatlık başvurusunu geri çekeceklerini açıklamıştı.

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        ÖMER ALP DÜNYAYA GELDİ

        İkili, bebeklerini kucaklarına aldı. Çiftin çocukları 14 Aralık Perşembe günü dünyaya geldi. İpek Açar ile Alper Kömürcü, Muğla Bodrum'da özel bir hastanede gerçekleşen normal doğumla oğulları Ömer Alp'e kavuştu.

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        "BİR AİLENİN HAKKINA GİRMEK İSTEMİYORUZ"

        Anne olmaya hazırlanan İpek Açar, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah, bize bir çocuk nasip etti. İsterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra başvurumuzu geri çekeceğiz. Bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz. Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" şeklinde konuşmuştu.

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        İpek Açar'ın Kayahan Açar ile olan evliliğinden dünyaya gelen Aslı Gönül Açar ise 23 yaşında...

        Fotoğraflar: Instagram

        #İpek Açar
        #Alper Kömürcü
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