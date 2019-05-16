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İpek Çeken kimdir, nereli ve kaç yaşında? İpek Çeken hayatı

İpek Çeken kimdir soruları magazin severler tarafından merak konusu oldu. Bir dönemin popüler dizisi olan Ferhunde Hanımlar'da Nevzat karakterini canlandıran İpek Çeken katıldığı bir programda özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. İşte İpek Çeken hakkında detaylar...

ipek çeken

İpek Çeken kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. 1993 yılında ekran hayatına başlayan Ferhunde Hanımlar dizisinde Nevzat karakteri ile adını duyuran İpek Çeken, katıldığı bir televizyon programında hayatından bahsetti. İpek Çeken, Biz Ferhunde Hanımlar ekibi olarak paralarımızı biriktirdik. Çok astronomik paralar da almıyorduk ama kazandığımız paralarla ufak ufak yatırımlar yaptık. Önce araba aldık, dizi devam edince arsa, ev… Bu şekilde ilerledi. Ferhunde Hanımlar bana ev kazandırdı." dedi.

İPEK ÇEKEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İpek Çeken, 1966 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Rol aldığı tiyatro oyunları

Macbeth : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2013 - Lady Macbeth
Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012 Anne
33 Varyasyon : Moises Kaufman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012 - Katherine
Suçlu Yürekler : Beth Henley - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008 - Lenny MaGrath
El Ele : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006 - Kalyopi
Tanrılar Erkek Olunca : Hasan Öztürk - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002 - Kibele
Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası : Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001 - Gülsun
Özgürlük Oyunu : Adem Atar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999 - Eliçabuk
Marius : Marcel Pognol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997 - Fanny
Gazap Üzümleri : John Steinbeck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996 - Rose of Sharon
Bir Sehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - Şehnaz
Düşler Yolu : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991 - Esmeralda & Abdullah
Fil Adam : Bernard Pomerance - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989 - Deli Kız & Düşes
Batı Yakasının Hikayesi : Leonard Bernstein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Maria
Ayrılık Oyunu : Margeurita Duras - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1988 - Anne Marie Roche
Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - Gelin
David ve Lisa : Dr.Thedore Isac Rubin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - Lisa

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