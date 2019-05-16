İpek Çeken kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. 1993 yılında ekran hayatına başlayan Ferhunde Hanımlar dizisinde Nevzat karakteri ile adını duyuran İpek Çeken, katıldığı bir televizyon programında hayatından bahsetti. İpek Çeken, Biz Ferhunde Hanımlar ekibi olarak paralarımızı biriktirdik. Çok astronomik paralar da almıyorduk ama kazandığımız paralarla ufak ufak yatırımlar yaptık. Önce araba aldık, dizi devam edince arsa, ev… Bu şekilde ilerledi. Ferhunde Hanımlar bana ev kazandırdı." dedi.

İPEK ÇEKEN KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İpek Çeken, 1966 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir. Liseyi TED Ankara Koleji'nde bitirmiştir. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunudur.

Rol aldığı tiyatro oyunları



Macbeth : William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2013 - Lady Macbeth

Aşk Hastası : Kenan Işık - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012 Anne

33 Varyasyon : Moises Kaufman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2012 - Katherine

Suçlu Yürekler : Beth Henley - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2008 - Lenny MaGrath

El Ele : Refik Erduran - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2006 - Kalyopi

Tanrılar Erkek Olunca : Hasan Öztürk - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2002 - Kibele

Seferi Ramazan Beyin Nafile Dünyası : Oktay Arayıcı - Ankara Devlet Tiyatrosu - 2001 - Gülsun

Özgürlük Oyunu : Adem Atar - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1999 - Eliçabuk

Marius : Marcel Pognol - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1997 - Fanny

Gazap Üzümleri : John Steinbeck - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1996 - Rose of Sharon

Bir Sehnaz Oyun : Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1992 - Şehnaz

Düşler Yolu : Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1991 - Esmeralda & Abdullah

Fil Adam : Bernard Pomerance - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1989 - Deli Kız & Düşes

Batı Yakasının Hikayesi : Leonard Bernstein - İstanbul Devlet Tiyatrosu - 1988 - Maria

Ayrılık Oyunu : Margeurita Duras - Bursa Devlet Tiyatrosu - 1988 - Anne Marie Roche

Yedi Kocalı Hürmüz : Sadık Şendil - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - Gelin

David ve Lisa : Dr.Thedore Isac Rubin - Ankara Devlet Tiyatrosu - 1987 - Lisa