İpek Filiz Yazıcı kimdir? İşte İpek Filiz Yazıcı'nın hayatı ve biyografisi!
İpek Filiz Yazıcı, Ufuk Beydemir ile olan evliliği hakkında yeni detayları paylaştı. İlişkilerinde Beydemir'e ilk adımı atan kişinin kendisi olduğunu söyleyen oyuncu, açıklamalarından sonra hayatı ve kariyeri konusunda araştırılmaya başlandı. İşte, İpek Filiz Yazıcı'nın hayatına dair detaylar...
Ufuk Beydemir ile Roma'da dünyaevine giren İpek Filiz Yazıcı, eşi ve ilişkisine dair yeni açıklamalarda bulundu. Beydemir'in kendisine açılmakta zorluk yaşadığını dile getiren Yazıcı, eşinin kendisine umut verici davranışlarından dolayı ona kendisinin açıldığı söyledi. Bu açıklamaların ardından ünlü oyuncu sosyal medyanın en çok konuşulan isimleri arasına girdi. İşte, İpek Filiz Yazıcı'ya dair merak edilenler...
İPEK FİLİZ YAZICI KİMDİR?
Aslen Trabzon, Of'lu olan İpek Filiz Yazıcı, 6 Ekim 2001'de İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitim hayatına Bakırköy'de başladı. Marmara Üniversitesi'nde Basın Teknolojileri bölümünü kazandı.
OYUNCULUK HAYATI
Oyunculuk hayatına ilk olarak 2016 yılında yayınlanan Babam ve Ailesi adlı dizide başladı. 2017'de Kayıtdışı dizisinde Tuğba Ateş karakterine, Elimi Bırakma adlı dizide de Ceyda karakterine hayat verdi.
Aşk 101 adlı dizide ilk başrolünü oynadı. "Işık" karakterine hayat veren oyuncu asıl çıkışını bu diziyle yakaladı. Yeni Hayat adlı dizide Gökçe Karatan karakterini canlandırdı. 2022 yılında Son Nefesime Kadar adlı dizide yer aldı. Aynı sene İçimizdeki Ateş dizisinde Hale Vural karakteri ile başrolü oynadı.
KİŞİSEL HAYATI
İpek Filiz Yazıcı iki yıl boyunca ilişki yaşadığı müzisyen Ufuk Beydemir ile 2022 yılında Roma'da dünyaevine girdi. Sosyal medya hesabında bir buçuk milyona yakın takipçisi olan Yazıcı, eşiyle keyifli anlarını sık sık sevenleriyle paylaşıyor.