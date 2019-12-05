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HaberlerFiskosİpek Tanrıyar'ın paylaşımı tepki topladı - Magazin haberleri

İpek Tanrıyar'ın 'içki kadehi' paylaşımı tepki topladı

Yaklaşık iki aylık hamile olan eski manken İpek Tanrıyar, sosyal medya hesabında elinde kadeh tutarak, "Ağaç yaşken eğilir" notunu düştüğü paylaşımı takipçilerinden, eleştiri topladı

İpek Tanrıyar, Murat Evler
HABERTURK.COM

İpek Tanrıyar bir televizyon programına bağlanarak, "6 haftalık hamileyim. Murat'la ben. Biz biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Ben geçtiğimiz hafta tiyatro oyununa girmeden önce arkadaşlarımla konuşurken onlara 'Geciktim' dedim onlarda 'Hemen test yap' dediler. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim." müjdeli haberi duyurmuştu.

AĞAÇ YAŞKEN EĞİLİR"

Günlük yaşantısında sık sık paylaşım yapan eski manken, önceki akşam sosyal medya hesabından elinde kadeh tuttuğu bir fotoğrafa, "Ağaç yaşken eğilir bebek" notuyla dikkat çekti.

 

Yaklaşık iki aylık hamile olan Tanrıyar'ın, içki kadehini paylaşması takipçilerinden tepki topladı.

EŞİ OTO HIRSIZLIĞINDAN GÖZALTINA ALINMIŞTI

Geçtiğimiz aylarda İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekiplerce yürütülen operasyonla gözaltına alınan 6 şüphelinin içerisinde, eski manken İpek Tanrıyar'ın eşi Murat Evler de vardı. İddiaya göre Evler'in ağır hasarlı araçları ucuza alarak araçların bilgilerini çalıntı lüks araçlara kaydederek satan bir hırsızlık şebekesi ile bağlantısı nedeni ile gözaltına alınarak sevk edildi.

 

 

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