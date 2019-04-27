İpek Tanrıyar kimdir, nereli ve kaç yaşında? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Son olarak yaptığı kına gecesi ve çarpıcı açıklamaları ile gündeme gelen İpek Tanrıyar'ın hayatı ve kariyeri haberimizde...

İPEK TANRIYAR KİMDİR, NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

İpek Tanrıyar, ( 25 Ekim 1980, İstanbul) Türk oyuncu ve manken.

1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.

Kendi Okulumuza Doğru - (2008)

Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze

Sıla - (2006)

Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı

Brindar - (2004)

Japonyalı Gelin - (2003)

Serseri - (2003) - Eylül

Karaoğlan - (2002) - Ülger

Belalım Benim - (2002)

Bir Tatlı Huzur - (2002)

Karate Can - (2000)