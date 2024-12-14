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        Haberler Magazin İpek Tuzcuoğlu'nun anne acısı - Magazin haberleri

        İpek Tuzcuoğlu'nun anne acısı

        Oyuncu İpek Tuzcuoğlu'nun annesi Emel Tuzcuoğlu, son yolculuğuna uğurlandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2024 - 16:38 Güncelleme: 14.12.2024 - 16:38
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        İpek Tuzcoğlu, dün annesinin vefatıyla sarsıldı.

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        Oyuncu, acı haberi; "Canım annemiz göçtü. En güzel yerde buluşacağız. Çok sevdiği bu diyardan daha güzeline gidiyor, ruhuna dualarınızı eksik etmeyin" sözleriyle duyurdu.

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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emel Tuzcuoğlu, son yolculuğuna uğurlandı. Emel Tuzcuoğlu'nun cenaze namazı Etiler Camii'nde kılındı.

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        İpek Tuzcuoğlu; "Annem çok dua aldı. Çok seveni varmış. O şu an benden mutludur. Daha huzurludur. Ben onu Allah'a teslim ettim. Rahmetiyle kucaklasın annemi. O bizi duyuyor. Ben yoğun bakımda vedalaştım son anlarına yetiştim. Bir uğurlama töreni bu benim için. Kefenledik, yıkadık... Güzel bir uğurlama" dedi.

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        Ünlü oyuncu Zafer Ergin, Emel Tuzcuoğlu hakkında; "Bizim uzun senelerdir dostluğumuz vardı. Çok üzgünüm. Her ölüm acıdır" dedi.

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        Emel Tuzcuoğlu, cenaze namazının ardından Yeni Ayazağa Mezarlığı'na defnedildi.

        #İpek Tuzcuoğlu
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