İpek Tuzcuoğlu'nun anne acısı

İpek Tuzcuoğlu; "Annem çok dua aldı. Çok seveni varmış. O şu an benden mutludur. Daha huzurludur. Ben onu Allah'a teslim ettim. Rahmetiyle kucaklasın annemi. O bizi duyuyor. Ben yoğun bakımda vedalaştım son anlarına yetiştim. Bir uğurlama töreni bu benim için. Kefenledik, yıkadık... Güzel bir uğurlama" dedi.