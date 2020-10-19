Apple’ın merakla beklenen yeni iPhone modelleri tanıtıldı. Youtube'dan gerçekleştirilen canlı yayın ile yeni iPhone 12 modelleri görücüye çıktı. Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max’tan oluşan yeni 4 modeli piyasaya sürecek. İşte Apple iPhone 12 fiyatı ve özellikleri...

IPHONE 12 NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Apple iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max olmak üzere 4 farklı modelden oluşan iPhone 12 modeli 16 Ekim'de ön siparişe çıkarken, 13 Kasım tarihinden itibarende satışa sunulacak.

IPHONE 12 FİYATI NE KADAR?

16 Ekim’de ön siparişe açılacak olan iPhone 12, 23 Ekim’de; 6 Kasım’da ön siparişe açılacak olan iPhone 12 mini ise 13 Kasım’da satışa sunulacak. Yeni iPhone’lar ilk olarak ABD başta olmak üzere 30 ülkede piyasaya çıkacak. iPhone 12 mini’nin fiyatı 699 dolardan başlarken, iPhone 12’nin başlangıç fiyatı ise 799 dolar olarak duyuruldu.

16 Ekim’de ön siparişe açılacak olan iPhone 12 Pro, 23 Ekim’de; 6 Kasım’da ön siparişe açılacak olan iPhone 12 Pro Max ise 13 Kasım’da satışa sunulacak. iPhone 12 Pro’da 999 dolar olan başlangıç fiyatı iphone 12 Pro Max’te ise 1099 dolar olacak.

iPhone 12 Mini: 128 GB 699 dolar / 256 GB 799 dolar,

iPhone 12: 128 GB 799 dolar / 256 GB 899 dolar,

iPhone 12 Pro: 128 GB 999 dolar / 256 GB 1.099 dolar / 512 GB 1.299 dolar,

iPhone 12 Pro Max: 128 GB 1.099 dolar / 256 GB 1.199 dolar / 512 GB 1.399 dolar

IPHONE 12 ÖZELLİKLERİ

Köşeli tasarımıyla dikkat çeken yeni iPhone’larda 5G desteği sunuluyor. A14 Bionic çip ile gelen iPhone 12 serisinin en küçük modeli olan iPhone 12 mini, 5.4 inçlik Super Retina XDR ekran bulunuyor.

iPhone 12 ise 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran ile geliyor. Her iki modelde de 64 GB, 128 GB ve 256 GB’lik depolama seçenekleri bulunuyor.

12 MP’lik çift arka kameralı iPhone 12 mini ve iPhone 12 modelleri, Lightning konektörünün yanısıra 15 W’a kadar kablosuz şarjın desteklendiği manyetik Magsafe kablosuz şarj teknolojisini de barındırıyor.

3'LÜ ARKA KAMERA VE YENİ LİDAR

Etkinlikte sahneye çıkan Apple’ın asıl amiral gemisi ise iPhone 12 Pro modelleri oldu. Bu modellerden biri olan iPhone 12 Pro, 6.1 inçlik Super Retina XDR ekran ile, iPhone 12 Pro Max ise 6.7 inçlik Super Retina XDR ekran ile geliyor.

A14 Bionic çip barındıran her iki modelde de, ışığın nesnelerden yansıma hızını ölçerek içinde bulunduğunuz ortamın derinlik haritasını oluşturabilen yeni LiDAR tarayıcının yanısıra 3’lü arka kamera bulunuyor. Yüzde 47 daha büyük sensörlerin kullanıldığı iPhone 12 Pro modelleri, daha fazla detay yakalamak için ışıklı alanları, gölgeleri ve konturları otomatik olarak iyileştiriyor.

ARTIK KUTUDAN ŞARJ ADAPTÖRÜ VE KULAKLIK ÇIKMAYACAK!

Bu arada Apple, iPhone 12 serisiyle birlikte kutu içerisinden çıkan kulaklık ve şarj adaptörü uygulamasına da son veriyor. Yeni iPhone'ların alanlar, kutularını açtığında cihazla birlikte sadece Lightning kablosu ile karşılaşacaklar.