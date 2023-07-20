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        Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 özellikleri, renkleri ve fiyatı

        iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyat listesi açıklandı mı? iPhone 15 özellikleri, renkleri ve fiyatı

        Teknoloji devi Apple'ın amiral gemisi telefonu iPhone'un 15. versiyonu için artık geri sayıma başlanmış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce kullanıcısı bulunan iPhone'un 15. serisinin ne zaman çıkacağına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, iPhone 15 çıkış tarihi, fiyatı, özellikleri ve renklerine dair bilgiler...

        Habertürk
        Giriş: 20.07.2023 - 21:24
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        iPhone 15 ile ilgili araştırmalar bir kez daha arttı. Apple tarafından çoğunlukla Eylül, Ekim ve Kasım aylarından duyurulan yeni iPhone ile ilgili ilk detaylar belli olmuş durumda. iPhone 15'in yanı sıra Pro ve Pro Max'lerin de çıkış tarihi merak konusu. İşte, iPhone 15'e dair ilk ayrıntılar...

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        iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI!

        iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.

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        iPHONE 15 NE ZAMAN ÇIKACAK, FİYATI NE KADAR OLACAK?

        Apple genelde yeni iPhone modellerini eylül ayında tanıtıyor. iPhone serilerinin çıkış tarihi göz önünde bulundurulduğunda iPhone 15 ve iPhone 15 Pro serilerinin Eylül ayında duyurulması ve piyasaya sürülmesi bekleniyor. Telefonun nasıl bir fiyatlandırmayla çıkacağı ise henüz bilinmiyor.

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        GEÇMİŞ DÖNEM iPHONE'LARIN ÇIKIŞ TARİHLERİ

        İşte iPhone'ların çıkış tarihlerinin bir zaman çizelgesi:

        iPhone 14 Pro: 7 Ekim 2022

        iPhone 14: 16 Eylül 2022

        iPhone 13 : 23 Eylül 2021

        iPhone 12 : 23 Ekim 2020

        iPhone 11 : 20 Eylül 2019

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        iPhone XS : 21 Eylül 2018

        iPhone X : 3 Kasım 2017

        iPhone 8 : 22 Eylül 2017

        iPhone 7 : 16 Eylül 2016

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