Haberler Gündem iPhone 15 ne zaman çıkacak, Türkiye fiyatı ne kadar? iPhone 15 özellikleri, renkleri ve fiyatı

iPhone 15 ne zaman çıkacak, fiyat listesi açıklandı mı? iPhone 15 özellikleri, renkleri ve fiyatı Teknoloji devi Apple'ın amiral gemisi telefonu iPhone'un 15. versiyonu için artık geri sayıma başlanmış durumda. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce kullanıcısı bulunan iPhone'un 15. serisinin ne zaman çıkacağına ilişkin bilgileri bir araya getirdik. İşte, iPhone 15 çıkış tarihi, fiyatı, özellikleri ve renklerine dair bilgiler... Habertürk Giriş: 20.07.2023 - 21:24 Güncelleme: 20.07.2023 - 21:24 facebook

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iPhone 15 ile ilgili araştırmalar bir kez daha arttı. Apple tarafından çoğunlukla Eylül, Ekim ve Kasım aylarından duyurulan yeni iPhone ile ilgili ilk detaylar belli olmuş durumda. iPhone 15'in yanı sıra Pro ve Pro Max'lerin de çıkış tarihi merak konusu. İşte, iPhone 15'e dair ilk ayrıntılar...

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iPHONE 15 MODELLERİ SIZDIRILDI! iPhone 15 serisi ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı. Yeni görüntüler, iPhone 15 ailesinde yer alacak dört modeli yan yana getiriyor: Bunlar iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ve Pro Max. Görüntülerde sessize alma düğmesinin yerini alacağı söylenen dokunmatik eylem tuşu (Action Button) da gözüküyor.