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        Haberler Bilgi Ekonomi iPhone 17 lansman tarihi 2025: iPhone 17 ne zaman çıkacak? Apple takvimi ile iPhone 17 çıkış tarihi ve özellikleri

        iPhone 17 lansman tarihi 2025: iPhone 17 ne zaman çıkacak?

        Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 17 için geri sayım başladı. Her yıl Eylül ayında düzenlenen geleneksel lansman etkinliği, bu yıl da teknoloji tutkunlarını ekran başına kilitleyecek. iPhone 17'nin, iOS kullanıcıları arasında büyük ilgi görmesi bekleniyor. Peki, iPhone 17 ne zaman çıkacak? İşte Apple takvimine göre iPhone 17 muhtemel çıkış tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.05.2025 - 19:58 Güncelleme: 05.05.2025 - 08:59
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        iPhone 16 serisinin ardından gözler Apple’ın bir sonraki modeli olan iPhone 17’ye çevrildi. Teknoloji dünyasında her yeni iPhone lansmanı büyük heyecan yaratıyor. Apple’ın takvimine göre iPhone 17'nin muhtemel çıkış tarihi belli oldu. Yeni modelin özellikleri ve lansman tarihi sorgulanıyor. İşte detaylar...

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        İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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        Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.

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        TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.

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