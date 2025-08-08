İphone 17 ne zaman çıkacak? Apple İphone 17 Türkiye fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler?
Apple iPhone 17 serisi ile tanışmaya kısa süre kaldı. Eylül ayında yapılacak olan lansmanda İphone 17, İphone 17 Air, İphone 17 Pro, İphone 17 Pro Max modelleri en belirgin özellikleriyle tanıtılacak. Yeni seriden satın almak isteyenler İphone 17 Türkiye fiyatını, özelliklerini, renklerini ve tasarımını merak ediyor. Apple'ın bir sonraki amiral gemisi iPhone 17 için henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılara göre önemli değişiklikler bekleniyor. Peki İphone 17 ne zaman çıkacak? İphone 17 Türkiye fiyatı ne kadar olacak, özellikleri neler?
İphone 17 çıkış tarihi, fiyatı ve bazı detayları merak ediliyor. Dünyaca ünlü teknoloji devi Apple'ın yeni cihazı iPhone 17'nin sonbaharda piyasaya sunulması bekleniyor. Teknoloji severlerin yakından takip ettiği iPhone 17'nin fiyatı, satışa çıkacağı tarih ve özelliklerine ilişkin merak edilenleri bir araya getirdik. İşte iPhone 17 Pro Max Türkiye fiyatı ve özellikleri hakkında detaylar
İPHONE 17 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?
ABD’nin Çin’e yönelik gümrük vergilerinin Apple’a milyarlarca dolarlık ek maliyet getirmesi nedeniyle, iPhone 17 serisinde fiyat artışı ihtimali oldukça güçlü.
Zam yapılırsa iPhone 17 Pro Max 1249 dolar yaklaşık 124.999 TL, iPhone 17 849 dolar yaklaşık 82.999 TL’den satışa sunulması eğer zam yapılmazsa iPhone 17’nin 799 dolar yaklaşık 77.999 TL, iPhone 17 Pro Max’in ise 1199 dolardan yani yaklaşık 119.999 TL’den satışa çıkması bekleniyor.
İPHONE 17 TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?
iPhone 17 serisi 9 Eylül'de tanıtlacak. Genellikle ABD’de satışa sunulduktan bir hafta sonra Türkiye pazarına giren iPhone modelleri, iPhone 17 için de benzer bir takvim olabilir. Bu durumda, iPhone 17’nin Türkiye’de Eylül ayının son haftasında satışta olması bekleniyor.
İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER OLACAK?
Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:
Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde
Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı
Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği
Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı
Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.