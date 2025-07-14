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        Haberler Bilgi Ekonomi iPhone 17 özellikleri ile iPhone 17 çıkış tarihi açıklandı mı, ne zaman çıkacak? iPhone 17 lansman tarihi ile iPhone özellikleri

        iPhone 17 çıkış tarihi açıklandı mı? iPhone 17 özellikleri neler?

        Apple'ın merakla beklenen yeni modeli iPhone 17 hakkında ilk detaylar gün yüzüne çıkmaya başladı. Lansman tarihi yaklaşırken, özellikle Türkiye'deki teknoloji tutkunları cihazın çıkış tarihini ve özelliklerini yakından takip ediyor. Farklı renk seçenekleri ve tasarımdaki radikal değişiklik iddiaları ile gündeme gelen iPhone 17, donanım tarafında da önemli yenilikler sunmaya hazırlanıyor. Gözler şimdi hem tanıtım etkinliğinde hem de fiyat bilgisinde. İşte merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.07.2025 - 23:29 Güncelleme: 15.07.2025 - 00:16
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        Apple’ın 2025 model iPhone'u için geri sayım başladı. iPhone 17 ile birlikte hem tasarımda hem de teknik donanımda dikkat çeken yeniliklerin geleceği konuşuluyor. Özellikle mor ve yeşil gibi sıra dışı renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği iddia edilen cihaz, tanıtım öncesi şimdiden büyük ilgi gördü. Peki iPhone 17'nin özellikleri neler olacak, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...

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        İPHONE 17 NE ZAMAN ÇIKACAK?

        Apple, yıllardır yeni iPhone modellerini genellikle Eylül ayının ikinci haftasında tanıtıyor. Bu gelenek göz önüne alındığında, iPhone 17’nin 2025 yılı Eylül ayında tanıtılması bekleniyor.

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        Apple’ın 2025 Eylül ayının ilk veya ikinci haftasında büyük bir lansman etkinliği düzenlemesi ve aynı ay içerisinde satışlara başlaması olası görünüyor.

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        TÜRKİYE'DE NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

        Apple genellikle ABD’deki lansmandan yaklaşık 1-2 hafta sonra Türkiye’de satışa başlıyor. Eğer Eylül 2025’te global lansman yapılırsa, iPhone 17’nin Türkiye’deki çıkış tarihi Eylül sonu veya Ekim başı olabilir.

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        İPHONE 17 ÖZELLİKLERİ NELER?

        Henüz Apple tarafından resmi olarak açıklanmasa da, teknoloji çevrelerinden gelen sızıntılar iPhone 17’nin önemli değişikliklerle geleceğini gösteriyor. İşte öne çıkan bazı beklentiler:

        Yeni tasarım çizgileri: Daha ince çerçeveler ve hafif gövde

        Gelişmiş kamera sistemi: Yapay zekâ destekli gece modu ve 8K video kaydı

        Daha güçlü işlemci: A19 Bionic ile yüksek performans ve enerji verimliliği

        Uzun pil ömrü: iOS 19 ile optimize edilmiş güç kullanımı

        Ekran yeniliği: 120Hz ProMotion teknolojisi tüm modellere yayılabilir.

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