Apple’ın 2025 model iPhone'u için geri sayım başladı. iPhone 17 ile birlikte hem tasarımda hem de teknik donanımda dikkat çeken yeniliklerin geleceği konuşuluyor. Özellikle mor ve yeşil gibi sıra dışı renk seçenekleriyle piyasaya sürüleceği iddia edilen cihaz, tanıtım öncesi şimdiden büyük ilgi gördü. Peki iPhone 17'nin özellikleri neler olacak, Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? İşte ayrıntılar...