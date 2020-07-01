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HaberlerTeknolojiCihaziPhone fiyatları zamlandı! İşte model model yeni fiyatlar
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O iPhone artık 16 bin 349 TL! Apple Temmuz ayına zamlı fiyatlarla girdi

Apple Türkiye’de iPhone fiyatlarında yeni bir artışa gitti. En pahalı iPhone modelinin fiyatı 16 bin 349 TL’ye çıktı. Yapılan zamlar iPhone ile de sınırlı kalmazken, MacBook Air, Mac Pro, iPad, Apple Watch ve AirPods da fiyat artışlarından nasibini aldı. İşte model model zamlı iPhone fiyatları ve Apple ürünleri...

iPhone fiyatları
Necdet Çalışkan

Apple Türkiye’de Temmuz ayına iPhone modellerinde fiyat artışı ile girdi. iPhone 11, iPhone 11 Pro ve iPhone XR modelleri, bugünden itibaren yüzde 8 ile yüzde 10 arasında değişen oranlarda zamlandı. En ucuz iPhone 11 modelinin fiyatı 7 bin 299 TL’den 700 TL artışla 7 bin 999 TL’ye çıkarıldı.

Eski ve Yeni iPhone 11 Fiyatları

ModelEski Fiyat (TL)Yeni Fiyat (TL)Artış (TL)Değişim
iPhone 11 (64GB)729979997009.6%
iPhone 11 (128 GB)774984497009.0%
iPhone 11 (256 GB)859992997008.1%

En pahalı iPhone modeli olan 512 GB hafızalı iPhone 11 Pro Max’in fiyatı ise yapılan son zamla 15 bin TL’yi de geçti. Dün 14 bin 999 TL olan bu modelin fiyatı bugünden itibaren 1350 TL artışla 16 bin 349 TL’ye çıkarıldı.

Eski ve Yeni iPhone 11 Pro Fiyatları

ModelEski FiyatYeni FiyatArtışDeğişim
iPhone 11 Pro (64 GB)109991199910009.1%
iPhone 11 Pro (256 GB)122991329910008.1%
iPhone 11 Pro (512 GB)139991514911508.2%

Apple’ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 16 bin 349 TL’lik bu rakamın devlete vergi olarak giden kısmı da 5 bin 752 TL’ye yükseldi. Apple’ın bu yıl tanıtıp piyasaya sürdüğü yeni iPhone SE modelinin Türkiye’deki 5 bin 299 TL’lik başlangıç fiyatında ise bir değişikliğe gidilmedi.

Eski ve Yeni iPhone 11 Pro Max Fiyatları

ModelEski FiyatYeni FiyatArtışDeğişim
iPhone 11 Pro Max (64 GB)1199913199120010.0%
iPhone 11 Pro Max (256 GB)132991449912009.0%
iPhone 11 Pro Max (512 GB)149991634913509.0%

KULE TİPİ MAC PRO'YA 9 BİN 200 TL ZAM!

Öte yandan Apple’ın bugün yaptığı fiyat artışlar iPhone’lar ile de sınırlı kalmadı. 11 inçlik yeni iPad Pro'nun başlangıç fiyatı 6 bin 399 TL'den 6 bin 699 TL'ye, 3. nesil iPad Air'in başlangıç fiyatı 3 bin 999 TL'den 4 bin 199 TL'ye, 10.2 inçlik iPad’in fiyatı 2 bin 499 TL'den 2 bin 799 TL'ye ve iPad mini'nin fiyatı ise 3 bin 199 TL'den 3 bin 399 TL'ye yükseltildi.

Eski ve Yeni iPhone XR Fiyatları

ModelEski FiyatYeni FiyatArtışDeğişim
iPhone XR (64 GB)649970996009.2%
iPhone XR (128 GB)694975496008.6%

Yapılan zamlar sonrası yeni MacBook Air’in başlangıç fiyatı 7 bin 999 TL’den 8 bin 699 TL'ye, 16 inç MacBook Pro’nun fiyatı 18 bin 299 TL’den 20 bin 199 TL'ye çıkarıldı. Kule tipi Mac Pro’nun başlangıç fiyatı ise 9 bin 200 TL artışla 42 bin 999 TL’den 52 bin 199 TL’ye yükseltildi.

Apple Watch Series 5 modeli 400 TL artışla 3 bin 449 TL’ye çıkarılırken, kablosuz kulaklık Airpods Pro’nun yeni fiyatı da 200 TL artışla 2 bin 99 TL oldu.

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