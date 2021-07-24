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iPhone kullanıcılarına 'evde kal' uyarısı gitti

Bazı iPhone kullanıcılarına sabah saatlerinde sesli bir şekilde 'Test Alert Notification' başlığıyla 'Evde kal Türkiye' bildirimi gitti. Kullanıcılar sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarda tatil günü gelen bu bildirimle uyandıklarını belirtti

iPhone kullanıcılarına 'evde kal' uyarısı gitti
HABERTURK.COM

Bu sabah, bazı iPhone kullanıcılarına sabah saatlerinde sesli bir şekilde "Test Alert Notification" başlığıyla 'Evde kal Türkiye' uyarısı gitti.

Twitter'da kullanıcılar söz konusu alarmın birkaç kez tekrarladığını ifade etti. Tatil günü 9.45-9.46 civarında yollanan bu test amaçlı uyarı tepki topladı.

Android telefonlara ise herhangi bir uyarı gönderilmedi. Henüz bir yetkili kurum ya da operatörden konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

NASIL KAPATILIR?

iPhone kullanıcılarının 'Test Alert Notification' almayı kapatma imkanı bulunuyor. Bunun için 'Ayarlar'ı seçerek 'Bildirim' seçeneğine gidip 'Test Alert Notification' sekmesinin kapatılması gerekiyor. Bu seçenek ekranın en altında yer alıyor.

Apple'ın sitesinde yer alan bilgilere göre iPhone ve Apple Watch'lar acil durum, hükümet ve kamu güvenliği uyarıları alabiliyor.

Felaket durumlarında vatandaşlarına acil durum gönderme uygulamasını devreye almak isteyen İngiliz hükümeti benzer bir test uyarısını mayıs ayında East Suffolk bölgesinde yaşayan vatandaşlarına yolladı. Haziran ayında ise Reading şehrinde bir başka deneme gerçekleştirildi. Bu denemelerden önce vatandaşlar konuyla ilgili bilgilendirildi.

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