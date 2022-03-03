Eğer beklentiler gerçeğe dönüşecek olursa iPhone SE 3, RAM tarafında da hayal kırıklığından ibaret olacak. Modelde 2. nesilde olduğu gibi yine 3 GB RAM'in kullanılmasına neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Depolama tarafında ise yine 64 GB seçeneğini görmemiz kuvvetle muhtemel. En azından işlemci tarafında Apple A15 Bionic kullanılacak ve bu belki de tek olumlu nokta.