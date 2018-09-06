Akıllı telefonlara yaptığı akılalmaz dayanıklılık testleriyle gündeme gelen ünlü YouTube kanalı TechRax, iPhone X için yaptığı tuhaf deney ile şaşkına çevirdi. TechRax iPhone X'i blenderda geçirip suyunu içmeye kalktı
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YouTube'da 6 milyondan fazla abonesi olan TechRax kanalı, iPhone X'e yaptığı deneyle şaşkına çevirdi.
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TechRax, ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın son çıkardığı telefonuna yapmadığını bırakmadı.
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YouTube kanalı iPhone X'i blenderda paramparça etti ve meyve suyu gibi içmeye kalktı.
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Deneyin amacı ise taşınabilir su arıtma filtresini test etmekti.
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Çılgın YouTuber deney için ilk başta binlerce liralık telefonu blendera attı.
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Telefonun küçük parçalara ayrılmış hali ise şöyleydi.
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Daha sonra kasenin içine bir miktar su döktü.
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Su filtresini test etmeye koyuldu.
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Ağzına metal tadının gelip gelmeyeceğini anlamak için suyu pipetle içine çekti.
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Ardından da masaya püskürdü.
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YouTube fenomeninin ağzına metal tadı geldiği için deney hayal kırıklığıyla sonuçlandı.
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BİNLERCE LİRALIK TELEFONLARI ATEŞE VERDİ
TechRax kanalı, piyasaya yeni çıkan iPhone X ve Samsung S8'i ilginç bir dayanıklılık testine tabi tuttu.
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Yıllardır rekabet halindeki iki telefon üreticisinin amiral gemisi modellerini dayanıklılık testine sokan genç adam hiç beklenmedik bir şey yaptı.
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İki telefonu birden ateşe veren genç YouTuber sonucu izleyicileriyle paylaştı. İşte o kareler...
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iPhone X testi ufak hasarla atlatıyor.
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Telefonun sadece yan kısımlarında hasar meydana geldi.
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Samsung S8 ise ekranı çalışmasına rağmen kullanılamaz durumda.
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