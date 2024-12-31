Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol İngiltere Ipswich Town, evinde Chelsea'yi devirdi! - Futbol Haberleri

        Ipswich Town, evinde Chelsea'yi devirdi!

        Premier Lig'in 19. haftasında Ipswich Town evinde Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.12.2024 - 01:07 Güncelleme: 31.12.2024 - 01:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Chelsea'ye soğuk duş!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Premier Lig'in 19. haftasında Ipswich Town evinde Chelsea'yi 2-0 mağlup etti.

        Portman Road'da oynanan maçta Ipswich Town'a galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Liam Delap ve 53. dakikada Omari Hutchinson kaydetti.

        Bu sonuçla birlikte ligde iki maç aradan sonra kazanan Ipswich Town 15 puana yükselirken, son 3 maçını kazanamayan Chelsea 35 puanda kaldı.

        Ligin bir sonraki maç haftasında Ipswich Town deplasmanda Fulham'a konuk olurken, Chelsea deplasmanda Crystal Palace ile karşılaşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti
        ABD, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü
        ABD, Suriye Dışişleri Bakanı ile görüştü
        MTV zammı belli oldu
        MTV zammı belli oldu
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        Ezeli rakiplerden Mönchengladbach çıkarması!
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        "Daha büyük dertleri var kadınların"
        Eşini öldürüp teslim oldu
        Eşini öldürüp teslim oldu
        2024’ün en iyi 20 filmi
        2024’ün en iyi 20 filmi
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Fenerbahçe transferde Son'a doğru!
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Alman subay: Ordu bomboş durumda
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        Fazilet Apartmanı sanıkları teslim oldu!
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        İsrail Kuneytra'da Gazze uygulamalarına başvuruyor
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Suriye Merkez Bankası liderliğine kadın başkan
        Rusya'dan Trump'a ret
        Rusya'dan Trump'a ret
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        Serdal Adalı'dan Sergen Yalçın hamlesi!
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        "Yol haritasının parçası olacağız"
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        İşte İstanbul için kar tahminleri
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Aşırı ağrı kesici baş ağrısını artırabiliyor
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Borsada yeni bir hikaye yazılabilir
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        Dünyanın en ilginç 10 yılbaşı yemeği
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"
        "Karşılıklı gülerek iyileşiyoruz"