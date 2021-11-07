Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi: Kim olduklarını biliyoruz

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi: Kim olduğunu biliyoruz

HABERTURK.COM / Ajanslar

Bağdat’ta Bakanlar Kurulunu olağanüstü gündemle toplayan Kazımi, burada yaptığı konuşmada, "Dünkü suçu işleyenlerin izinden gideceğiz ve kim olduklarını çok iyi biliyoruz, yakında açıklayacağız." dedi.

Bağdat’ın Yeşil Bölge çevresi ve diğer bazı noktalarında güvenlik tedbirleri artırılarak askeri araçların yerleştirildiği görüldü.

Bağdat'ta Yeşil Bölge'de bulunan Kazımi'nin ikamet ettiği eve sabaha karşı SİHA ile saldırı düzenlenmişti. Saldırının İran'a yakın Şii milis güçlerince gerçekleştirildiği iddia edildi.



ABD BAŞKANI BIDEN YAZILI AÇIKLAMA YAYINLADI

ABD Başkanı Joe Biden, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’ye yönelik suikast girişimini kınayarak, "Irak Başbakanı el-Kazımi'nin konutunu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Başbakan'ın yaralanmamış olması beni rahatlatıyor” dedi.

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi’nin evine 3 silahlı insansız hava aracı (SİHA) ile saldırı düzenlenmiş, 2 SİHA düşürülmüş, 1 SİHA ise eve isabet etmişti. El-Kazımi, saldırıda yara almadan kurtulmuştu. Başbakan el-Kazımi’ye yönelik başarısız suikast girişiminin ardından ABD Başkanı Joe Biden yazılı açıklama yayınladı. Biden, "Irak Başbakanı el-Kazımi'nin konutunu hedef alan terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Başbakanın yaralanmamış olması beni rahatlatıyor" ifadelerini kullanarak, el-Kazımi'yi saldırının ardından yaptığı sükunet, itidal ve diyalog çağrısı nedeniyle takdir ettiğini dile getirdi.

Terör saldırısının faillerinden hesap sorulmasını gerektiğini vurgulayan Biden, “Irak'ın demokratik sürecini baltalamak için şiddet kullananları en güçlü şekilde kınıyorum. Ulusal güvenlik ekibime, bu saldırıyı araştıran ve sorumluları tespit etmeye çalışan Irak güvenlik güçlerine gerekli tüm yardımı yapmaları talimatını verdim. ABD, Irak'ın egemenliğini ve bağımsızlığını korumak için çabalayan Irak hükümeti ve halkının yanındadır” dedi.

İNGİLTERE BAŞBAKANI BORİS JOHNSON SALDIRIYI KINADI

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamaya göre, Johnson, Irak Başbakanı Kazımi ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Kazımi'yi Bağdat'taki evinde hedef alan saldırıyı şiddetle kınayan ve yaralılara acil şifa dileyen Johnson, İngiltere'nin Irak halkının yanında olduğunu söyledi.

Johnson, Irak'ın uzun vadeli istikrarı için hayati önem taşıyan seçimlerin ardından, Kazımi'nin hükümet kurma çabalarını desteklediğini de belirtti.



İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI ŞİDDETLE KINADI

İtalya Dışişleri Bakanlığı, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı şiddetle kınadıklarını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İtalya, 7 Kasım'ın ilk saatlerinde Irak Başbakanı Kazımi’ye düzenlenen saldırıyı şiddetle kınıyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırının Irak’ın demokratik kurumlarını kalbinden vurmaya yönelik bir suç girişimi olduğu belirtildi.

İtalya'nın, Irak Başbakanı Kazımi'yle dayanışma içinde olduğu vurgulanan açıklamada, saldırının sorumlularının tespit edilerek, olayın bir an önce aydınlatılması gerektiğinin altı çizildi.

Açıklamada, İtalya'nın, Irak'ın istikrara kavuşturulmasına verdiği destek de teyit edildi.

FRANSA SALDIRIYI KINADI

Fransa, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

Fransa Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın demokratik sürecine destek verildiği belirtildi.

Fransa'nın, Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadığına işaret edilen açıklamada, Irak'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik her türlü eylemin reddedildiği kaydedildi.

Açıklamada, Fransa'nın, Iraklı yetkililerin ve Irak halkının yanında durduğu ve itidal çağrısı yaptığı ifade edildi.

AB AÇIKLAMA YAYINLADI

Avrupa Birliği (AB), Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

AB Dış İlişkiler Servisinden yapılan açıklamada, "AB, Başbakan Kazımi'ye yönelik suikast girişimini şiddetle kınamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Saldırının sorumlularının hesap vermesi gerektiği vurgulanan açıklamada, "Seçim sonrası süreçte sükunet, itidal ve diyalog esastır. Irak'ın karşı karşıya olduğu zorlukları ele almak için tüm taraflar, ülkenin ve Irak halkının çıkarına olacak şekilde siyasi diyalog ve iş birliğine girmelidir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, AB'nin Irak halkını desteklemeye devam edeceği kaydedildi.

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.



ARAP DÜNYASINDAN KINAMA GELDİ

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırının ardından birçok Arap ülkesi ve uluslararası kuruluştan kınama açıklamaları geldi.

Mısır, Lübnan, Filistin, Ürdün, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Yemen'in yanı sıra İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Körfez İşbirliği Teşkilatı (KİK), Arap Birliği ile Birleşmiş Milletler Irak Yardım Misyonu (UNAMI), açıklamalarında, Irak'ın yanında yer aldıklarını belirterek Başbakan Kazımi'ye yönelik saldırıya tepki gösterdi.

- Mısır

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, "acımasız" olarak nitelediği saldırıyı kınadı.

Sisi, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "devletin istikrarını korumak ve kardeş Irak halkının umutlarını gerçekleştirmek için Iraklı tüm tarafları ve güçleri sükûnete, şiddetten uzak durmaya ve dayanışmaya" çağırdı.

- Lübnan

Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ve Başbakan Necib Mikati de Kazimi'nin konutuna yönelik saldırıya tepki gösterdi.

Cumhurbaşkanı Avn, açıklamasında, "Bu saldırı sadece Kazımi'nin şahsını yönelik değil aynı zamanda ülkenin ulusal birliğini güçlendirmek, ekonomisini etkinleştirmek ve kardeş Irak halkına mutlu bir yaşam sağlamak için sarf edilen çabalar ile Irak'ın güvenlik ve istikrarını da hedef almıştır." ifadesine yer verdi.

Başbakan Mikati de Iraklı mevkidaşını telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Mikati, açıklamasında, kardeş Irak'ın güvenlik ve istikrarının devam etmesi yönündeki temennilerini aktardı.

- Filistin

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas söz konusu saldırıyı kınayarak, kardeş Irak'la ve halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirtti.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Abbas, Irak'ın güvenliğine, birliğine ve topraklarına yönelik hiçbir saldırının kabul edilemez olduğunu; nerede, nasıl ve kim tarafından olursa olsun terörün tüm şekillerini reddettiklerini vurguladı.

- Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Kazımi'ye yönelik saldırıyı kınadı.

Safedi, açıklamasında, "Kardeş Irak'ın Başbakanı Kazımi'ye yönelik suikast girişimini en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu eylemi, menfur bir terör suçu, Irak'a ve istikrarına karşı korkakça bir saldırı olarak görüyoruz" ifadelerine yer verdi.

Ürdünlü Bakan, ülkesinin; güvenliğini, istikrarını, vatandaşlarının selametini ve yönetimini hedef alan her türlü eylem karşısında kardeş Irak'ın yanında yer aldığını belirtti.

- Katar

Katar "Irak devletini hedef alan terör eylemi" şeklinde nitelendirdiği saldırıya tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın birliği, istikrarı ve egemenliği ile kardeş Irak halkının güvenlik, istikrar ve kalkınma konularındaki beklentisi karşısında Katar'ın kararlı ve destekleyici tutumu yinelendi.

- Kuveyt

Kuveyt de Kazımi'nin maruz kaldığı saldırıyı şiddetle kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bu girişimin, sadece Kazımi'yi değil aynı zamanda Irak'ın ve kardeş halkının birlik-beraberlik ile tüm alanlarda edindiği başarıları hedef aldığı kaydedildi.

Açıklamada, Kuveyt'in "Iraklıların, ülkelerinin birliğinin kötülüğünü isteyenler karşısında fırsat vermeyeceğine inandığı" aktarıldı.

- Suudi Arabistan

Suudi Arabistan, Kazımi'yi hedef alan saldırıyı "korkakça terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Suudi Arabistan'ın; "Irak'ın eski gücüne ve rolüne yeniden kavuşmasını, güvenlik ve istikrarını sağlamlaştırmasını, refahını ve kalkınmasını güçlendirmesini engellemek için boş yere çaba harcayan tüm teröristler karşısında kardeş Irak halkının yanında yer aldığı" vurgulandı.

- BAE

Kazımi'nin konutunu hedef alan saldırıyı kınayan BAE, bu terör eylemlerinin, kardeş Irak'ın güven ve istikrarını sarsmayı hedeflediğini; ahlaki ve insani ilkelerle çeliştiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Irak'ta güvenlik ve istikrarın hakim olmasını istediği ve terörle mücadelede kardeş Irak halkının yanında yer aldığı kaydedildi.

- Bahreyn

Bahreyn ise Kazımi'nin konutuna yönelik saldırıyı, "güvenlik ve istikrarı sarsmayı, Irak'ta fitne çıkarmayı hedefleyen terör eylemi" şeklinde nitelendirdi.

Bahreyn, terörle mücadelesinde Irak hükümetinin ve halkının yanında yer aldığını teyit etti.

- Yemen

Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu saldırının kabul edilemez olduğu aktarıldı.

Bakanlık açıklamasında, bu tür terör eylemlerinin, kardeş Irak'ın ulusal kazanımlar sürecini tamamlamasının önünde engel teşkil edemeyeceği kaydedildi.

- İİT

Merkezi Cidde'de bulunan İİT, yaptığı yazılı açıklamada Kazimi'ye yönelik saldırıyı kınadı.

İİT Genel Sekreteri Yusuf bin Ahmed el-Useymin, bu saldırının, Irak'ın birliğini, güvenliğini ve istikrarını hedef alan bir terör eylemi olduğunu belirtti.

Useymin, Irak'taki tüm siyasi aktörlere, sükûnet ve zorlukların üstesinden gelmek için diyalog yolunu benimseme çağrısında bulundu.

- KİK

KİK Genel Sekreteri Nayif Mübarek el-Hacraf, yaptığı yazılı açıklamada, Irak'ın güvenlik ve istikrarını hedef alan bu tür saldırıları kesin bir dille kınadıklarını belirtti.

Güvenlik, istikrar ve topraklarını koruması konusunda Irak'ın ve halkının yanında yer aldıklarını kaydeden Hacraf, Irak'ın güvenliğinin KİK devletlerinin güvenliğinin bir parçası olduğunu aktardı.

- Arap Birliği

Kazımi'nin basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, olaya ilişkin Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt'ın Irak Başbakanı ile telefon görüşmesi yaptığı kaydedildi.

Ebu Gayt'ın yanı sıra Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, Lübnan Başbakanı Mikati'nin de Kazımi ile telefonla görüştüğü aktarılan açıklamada, görüşmelerde, söz konusu saldırının kınandığı; Irak'ın ve halkının yanında durmaya, güvenlik ve istikrarını güçlendirmeye vurgu yapıldığı ifade edildi.

Görüşmelerde ayrıca Irak hükümetinin reform ve terörle mücadele alanlarındaki çabalarının desteklendiği kaydedildi.

- UNAMI

Öte yandan UNAMI da söz konusu saldırıyı şiddetle kınadı.

BM Misyonundan yapılan yazılı açıklamada, "Terör, şiddet ve yasa dışı eylemlerin Irak'ın istikrarını baltalamasına ve demokratik sürecini engellemesine izin verilmemeli." denildi.

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından gece yapılan açıklamada, Kazımi'nin, Bağdat Yeşil Bölge’deki konutuna silahlı insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilmişti.

NATO'DAN TEPKİ

NATO, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin konutuna insansız hava aracıyla düzenlenen saldırıyı kınadı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Stoltenberg, "NATO, terörle mücadele eden ve ülkenin bağımsızlığı ile egemenliğini koruyan Irak'ın savunma ve güvenlik kurumlarını desteklemektedir." ifadesini kullandı.

Irak Başbakanı Kazımi'nin Bağdat'taki Yeşil Bölge'de yer alan evi bu sabah silahlı insansız hava aracıyla vurulmuş, Kazımi saldırıdan yara almadan kurtulmuştu.

Ülkede yapılan seçimlere itiraz eden İran'a yakın grupların 5 Kasım'da düzenlediği gösteriler sırasında çıkan arbedede bir gösterici, güvenlik güçlerinin açtığı ateş sonucu yaşamını yitirmişti.

Bu gelişme üzerine bazı İran'a yakın gruplar ve Şii milis güçleri Kazımi'yi sert bir dille eleştirerek tehdide varan açıklamalarda bulunmuş, bir göstericinin öldürülmesinin cezasız kalmayacağı tehdidinde bulunmuştu.