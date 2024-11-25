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        Haberler Dünya Irak Başbakanı Sudani: "İsrail, Irak'ı sahte bahanelerle tehdit etti" - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Irak Başbakanı Sudani: "İsrail, Irak'ı sahte bahanelerle tehdit etti"

        Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, İsrail'in Irak'ı geçersiz ve sahte bahanelerle tehdit ettiğini belirterek, ülkesinin saldırı (İsrail'e) noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceklerini söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2024 - 01:05 Güncelleme: 25.11.2024 - 01:05
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        "İsrail, Irak'ı sahte bahanelerle tehdit etti"
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        Sudani, Bağdat'ta bir etkinlikte yaptığı konuşmada, bölgede yüksek gerilim yaşandığını ifade ederek, "Siyonist oluşum (İsrail) sahte ve geçersiz bahanelerle tehdit etti. Ancak Irak'ın saldırı noktası olarak kullanılmasına izin vermeyeceğimizi vurgulamamız gerekiyor." dedi.

        İsrail'in savaş alanını genişletmemesi çağrısını yineleyen Sudani, Dışişleri Bakanlığına İsrail'in Irak'ı tehdit etmesi meselesini uluslararası mahfillerde takip etmesi talimatı verdiğini bildirdi.

        Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin 2 gün önce Duhok kentinde bir etkinlikte yaptığı açıklamalarda, İsrail'den dolaylı olarak tehdit mektubu aldıklarını ancak bunun bir savaşa dönüşmesi anlamına gelmeyebileceğini söylemişti.

        İsrail'in Irak'ta İran destekli Şii milis grupların mevzilerine saldırı düzenleme tehdidinde bulunduğu iddia edilmişti.

        Iraklı Şii milis gruplar, zaman zaman İsrail hedeflerine saldırı düzenlediğini açıklıyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #HABER
        #Irak
        #israil
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