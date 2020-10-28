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Irak hükümetinden Sincar açıklaması: "Anlaşmayla Bağdat’ın bölgeye hakimiyeti sağlandı"

Irak Başbakanlık Sözcüsü Ahmet Molla Talal, Sincar Anlaşması’nın ülkedeki bazı tarafları (İran'a yakın Şii gruplar) kızdırdığını belirterek bu anlaşmayla merkezi yönetimin bölgeye hakimiyetinin sağlandığını söyledi.

Irak hükümetinden Sincar açıklaması:
AA

Başbakanlık Sözcüsü Ahmet Molla Talal, yaptığı basın toplantısında, terör örgütü PKK'nın Musul’a bağlı Sincar'dan çıkarılmasını içeren Bağdat ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında imzalanan Sincar Anlaşması'na değinerek şunları kaydetti:

"Sincar Anlaşması, bazı tarafları çok kızdırdı. Bu anlaşma, merkezi yönetiminin çetrefilli sorunlara sahip bölgedeki (Sincar) hakimiyeti sağladı. Anlaşma bölge halkının evine geri dönmesini ve yeniden imarı da beraberinde getirecek. Sincar Anlaşması, ayrıca orada bulunan yabancıları (PKK terörü) da dışarı çıkaracak."

AA'nın aktardığı habere göre; terör örgütü PKK’nın Musul’un Sincar ilçesindeki varlığını sonlandırmayı da amaçlayan “Sincar Anlaşması” 9 Ekim'de Bağdat ile Erbil arasında imzalanmıştı.

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