Süleymaniye ve Kerkük gibi stratejik bölgelerde artan özerklik talepleri, Kürt bölgesinde derinleşen siyasi kutuplaşmanın habercisi olabilir.

KDP'nin merkeziyetçi politikaları ve KYB'nin daha özerk bir Süleymaniye-Kerkük hattı kurma isteği, bölgedeki güç dengesini zorlarken, seçim sonuçlarının istikrarı mı yoksa yeni bir iç çatışma dönemini mi getireceği belirsizliğini koruyor. Aynı zamanda, İran ve ABD gibi bölgesel ve küresel aktörlerin bu süreçte alacakları pozisyonlar, seçimlerin sadece yerel değil, uluslararası boyutunu da gözler önüne seriyor. Kürt bölgesindeki bu seçimler, iç siyasetteki dengeler kadar enerji kaynakları ve bölgenin genel stratejik önemini de yeniden masaya yatıracak gibi görünüyor.

REKLAM KDP ve KYB rekabeti: İç savaş riski Seçim sonuçlarının Kürt bölgesini nereye götüreceği büyük ölçüde KDP ve KYB arasındaki rekabetin sonucuna bağlıdır. KYB’nin güçlü olduğu Süleymaniye ve Kerkük bölgelerindeki ayrılıkçı söylemler, Kürt Bölgesi içinde siyasi kutuplaşmayı derinleştirebilir. Eğer bu rekabet, seçim sonrası dönemde yönetim krizine dönüşürse, bölgede yeni bir istikrarsızlık dönemi başlayabilir. Özellikle KYB’nin kampanyasında vurgulanan daha özerk bir Süleymaniye-Kerkük hattı, KDP tarafından merkezi otoritenin zayıflatılması olarak görülüyor. Bu durum, 1990’ların başlarındaki iç savaş dönemine benzer bir parçalanma riski yaratabilir.

Bölgesel ve küresel müdahaleler İstikrarsızlık durumunda İran ve Amerika Birleşik Devletleri gibi bölgesel ve küresel güçlerin müdahil olması kaçınılmazdır. İran, KYB üzerindeki güçlü etkisini kullanarak bölgedeki nüfuzunu artırabilir ve Süleymaniye-Kerkük ekseninde KYB’nin bağımsız hareket etmesini destekleyebilir. Amerika ise Kürt bölgesinin bölünmesinin tüm Irak üzerindeki etkilerini göz önünde bulundurarak KDP’ye destek verip bölgenin birliğini savunabilir. Her iki güç de bölgedeki enerji kaynaklarına erişimlerini koruma amacıyla stratejik adımlar atabilir.

Seçim kampanyalarındaki farklı mesajlar Seçim sürecinde KDP ve KYB’nin halka verdiği mesajlar arasında temel farklar bulunuyor. KDP, özellikle Barzani ailesi üzerinden Kürt bölgesinin ulusal birliğini ve ekonomik kalkınmayı vurgularken, KYB daha çok Süleymaniye ve Kerkük’teki ekonomik bağımsızlık talepleri üzerine yoğunlaşmış durumda. KDP’nin mesajlarında, bölgenin Irak içindeki özel statüsünü koruma ve uluslararası ilişkileri güçlendirme vaadi öne çıkıyor. Mesrur Barzani, seçim kampanyasında sıklıkla “Kürt Bölgesi'nin birliğinin bozulmasına izin vermeyeceğiz” mesajı vererek KDP’nin merkeziyetçi politikalarını savundu.

REKLAM KYB'nin ayrılıkçı talepleri KYB tarafında ise Bafıl Talabani, özellikle Süleymaniye’nin KDP’nin merkezi otoritesinden bağımsız olarak hareket etmesi gerektiğini vurguluyor. KYB kampanyasında “KDP’nin baskıcı yönetim anlayışına karşı Süleymaniye’nin kendi yolunu çizmesi gerektiği” mesajı veriliyor. KYB, KDP’nin politikalarını eleştirerek, daha adil bir yönetim ve yerel halkın ekonomik haklarının korunması gerektiğini savunuyor. Gerginlik olasılığı: İç çatışma tehlikesi Seçim sonuçları ne olursa olsun, seçim sonrası dönemde Kürt bölgesinde bir gerginlik ortamının oluşma ihtimali yüksek. Özellikle KYB’nin Süleymaniye ve Kerkük’te güç kazanması durumunda, KDP ile yaşanacak yönetim çatışmaları yeni bir istikrarsızlık dönemi başlatabilir. KDP’nin seçim zaferi kazanması durumunda ise KYB’nin siyasi olarak zayıflaması Kürt Bölgesi içindeki kutuplaşmayı derinleştirebilir.

İç savaşın gölgesinde: 1990'lar yeniden mi? Irak Kürt Bölgesi, geçmişte KDP ve KYB arasında yaşanan silahlı çatışmalara sahne olmuş ve bölge neredeyse ikiye bölünmüştü. Bu seçimlerde yaşanan çekişmeler, 1990’lardaki parçalanmaya benzer bir durumun yeniden yaşanabileceği endişesini doğuruyor. Özellikle KYB’nin Süleymaniye ve Kerkük’te özerklik taleplerini güçlendirmesi, Kürt bölgesinin iki ayrı siyasi ve ekonomik bölgeye ayrılması riskini doğurabilir. Bu durum, bölgedeki mevcut siyasi dengeleri alt üst edebilir ve yeni bir federasyon tartışmasını gündeme getirebilir.

REKLAM İslami partiler: Sosyal adalet ve yolsuzlukla mücadele Irak Kürt Bölgesi'ndeki İslami partiler, seçim kampanyasında daha çok sosyal adalet, yolsuzlukla mücadele ve dini değerlerin korunması gibi konulara odaklandı. Komel ve İslami Birlik Partisi, Kürt Bölgesi'nde artan yolsuzluk ve yönetim sorunlarına dikkat çekerek, mevcut partilerin halkın çıkarlarına yeterince hizmet etmediğini savundu. Bu partilerin kampanyalarında, KDP ve KYB’nin yönetim politikalarına yönelik eleştiriler öne çıktı. Bu eleştiriler, özellikle kırsal kesimde İslami grupların daha fazla destek kazanmasına yol açabilir.

KYB'nin İslami cemaatlerle stratejik ilişkisi Bafıl Talabani’nin İslami cemaatlerle sık sık bir araya gelmesi, KYB’nin yeni bir strateji geliştirdiği anlamına geliyor. KYB, bu seçim sürecinde İslami tarikatlarla olan ilişkilerini güçlendirmeye çalışarak, halkın dini duygularını harekete geçirmeyi hedefliyor. Bu strateji, KYB’nin daha muhafazakar kesimlerden oy kazanma çabasını yansıtıyor. Bafıl Talabani’nin cami açılışlarına katılması ve İslami cemaatlerle olan yakın ilişkisi, KYB’nin halkın dini taleplerine daha fazla önem verdiği yönünde bir mesaj olarak değerlendirilebilir.

Talabani kardeşler arasında seçim sonrası gerginlik ihtimali KYB içinde uzun süredir devam eden çekişmelerin bir parçası olan Lahor Talabani, seçim sürecinde geri planda kalmış durumda. Ancak seçim sonrası süreçte Lahor Talabani’nin yeniden siyasete dönme ve KYB içinde güç kazanma ihtimali bulunuyor. Seçim sonrası olası senaryolardan biri, Lahor Talabani’nin KYB içindeki muhalefeti harekete geçirerek Bafıl Talabani’ye karşı yeni bir siyasi oluşum başlatmasıdır. REKLAM Terör örgütü PKK'nın etkisi: Dolaylı destek ve seçim mesajları

Terör örgütü PKK, bu seçimlerde doğrudan bir siyasi aktör olarak yer almasa da, KYB ile olan ilişkisi üzerinden seçim sürecini etkileme potansiyeline sahip. KYB'ye yakın medya organlarında terör örgütü PKK’nin seçim sürecindeki rolüne dair pek çok yorum yapıldı. PKK’nin Süleymaniye ve Kerkük bölgelerinde KYB’ye dolaylı destek verdiği ve bu bölgelerde KDP’ye karşı bir denge unsuru olarak kullanıldığı iddiaları gündeme geldi. PKK’nin seçimlere dair mesajlarında, Irak Kürt Bölgesi'ndeki mevcut siyasi yapıların halkın taleplerine yeterince yanıt vermediği ve daha demokratik bir yönetim gerektiği vurgulandı. Bu mesajlar, özellikle KYB tabanındaki daha radikal kesimlerde karşılık buldu.

Seçim sonrası bölünme ve yeni federatif yapı senaryoları Seçim sonrası en dikkat çekici senaryolardan biri, Süleymaniye-Kerkük-Halepçe ekseninde yeni bir federatif yapının oluşturulmasıdır. KYB’nin bu bölgelerde daha fazla güç kazanması durumunda, KDP’ye karşı yeni bir federatif yapı oluşturma eğilimleri güçlenebilir. Süleymaniye-Kerkük-Halepçe ekseni, KYB’nin kontrolü altındaki bölgeler olarak, KDP’nin merkezi otoritesine karşı daha özerk bir yapıya evrilme potansiyeline sahip. Bu durum, 1990’lardaki iç çatışmaların ardından gelen bölünme senaryolarını yeniden gündeme getirebilir.

Türkmenlerin seçimlerdeki rolü Türkmenler, özellikle Erbil ve Kerkük bölgesinde seçim sürecinde önemli bir siyasi aktör olarak dikkat çekiyor. Kerkük’te seçim yapılmıyor ancak Türkmen partileri, Kürt bölgesindeki siyasi dengelere karşı daha bağımsız bir duruş sergileyerek, Kerkük’ün Irak merkezi hükümeti ile olan bağlarını koruma çağrısında bulundu. Türkmenler, KDP’nin Kerkük üzerindeki iddialarına karşı temkinli bir tavır sergilerken, KYB’nin Kerkük’ü daha bağımsız bir siyasi merkez haline getirme planlarına da mesafeli yaklaşıyorlar. Türkmenlerin seçim sonrası dönemde koalisyon görüşmelerinde denge unsuru olabileceği ve Kerkük’ün statüsü konusunda belirleyici bir rol oynayabileceği değerlendiriliyor.

REKLAM Hristiyanlar ve azınlık gruplarının tutumu Irak Kürt Bölgesi’nde yaşayan Hristiyanlar ve diğer azınlık gruplar, seçim kampanyalarında daha çok barış, istikrar ve dini özgürlüklerin korunmasına vurgu yaptılar. Hristiyan gruplar, Kürt Bölgesi’nin geçmişte azınlıklara yönelik hoşgörülü politikasını sürdürmesi gerektiğini savunarak, bölgedeki istikrarsızlığın Hristiyanların varlığına zarar verebileceğini belirtiyor. KDP ve KYB arasındaki siyasi çatışmaların azınlık gruplarını olumsuz etkileyebileceği, bu nedenle bu grupların seçim sürecinde daha temkinli bir tutum sergiledikleri gözlemleniyor.

Talabani kardeşler arasında derinleşen rekabet Seçim kampanyası boyunca Kubat Talabani ve Bafıl Talabani arasındaki ilişki, KYB içindeki güç mücadelesinin bir yansıması olarak dikkat çekti. Kubat Talabani, Süleymaniye ve KYB içinde daha reformcu bir çizgi izlerken, Bafıl Talabani partinin geleneksel liderlik yapısını koruma eğiliminde. Seçim sonrası iki kardeş arasında bir güç mücadelesinin yaşanması muhtemel. Bafıl Talabani’nin seçim sonrası KYB’nin geleceği üzerindeki kontrolünü artırma çabaları, Kubat Talabani tarafından dirençle karşılanabilir ve bu durum parti içinde yeni bir çatışmaya yol açabilir.

KDP içi rekabet: Mesrur ve Neçirvan Barzani arasındaki güç dengesi Seçim kampanyası süresince Mesrur Barzani ve Neçirvan Barzani sık sık birlikte halka seslenerek Kürt bölgesinin birliği mesajı verdiler. İki kuzenin birliktelik görüntüsü KDP tabanında olumlu bir etki yaratsa da, bu birliktelik seçim sonrası dönemde rekabete dönüşebilir. Neçirvan Barzani’nin uluslararası ilişkilerdeki tecrübesi ve diplomatik ağırlığı, Mesrur Barzani’nin yerel politikadaki kontrolüyle çatışabilir. Bu durum, KDP içinde yeni bir güç mücadelesine yol açabilir ve parti içindeki dengeleri değiştirebilir.

REKLAM Seçim sonrası koalisyon senaryoları Seçimlerden sonra oluşacak koalisyon hükümeti, Kürt bölgesinin siyasi geleceğini belirleyecek kilit unsurlardan biri olacak. Olası hükümet senaryoları şunlardır: KDP ve KYB Koalisyonu: Geleneksel olarak KDP ve KYB arasında kurulacak bir koalisyon hükümeti, bölgedeki istikrarı sağlayabilir. Ancak KYB’nin daha fazla özerklik talep etmesi, bu koalisyonun sürdürülebilirliği açısından sorun yaratabilir. KDP’nin Tek Başına Hükümet Kurması: KDP’nin seçim zaferi kazanması durumunda, tek başına ya da küçük partilerle bir koalisyon kurması ihtimali bulunuyor. Bu senaryo, KYB’nin Süleymaniye’de daha fazla bağımsızlık talep etmesine yol açabilir ve Kürt Bölgesi’nin siyasi geleceğinde derin bir ayrışma yaratabilir.

İslami Partilerle Koalisyon: Seçimlerde İslami partilerin elde edeceği sonuçlara bağlı olarak, KDP ya da KYB ile İslami partiler arasında bir koalisyon hükümeti kurulabilir. Bu senaryo, Kürt bölgesinde dini etkilerin artmasına ve seküler yapının zayıflamasına yol açabilir. PKK’nin seçim sonrası etkisi Terör örgütü PKK, seçim sonrası dönemde Süleymaniye ve Kerkük bölgelerinde KYB ile olan ilişkisini daha da güçlendirebilir. PKK’nın bu bölgelerde KYB ile stratejik işbirliği yaparak KDP’ye karşı bir denge unsuru olarak hareket etmesi, Kürt bölgesinde yeni bir güç dengesinin oluşmasına yol açabilir. Halepçe, PKK’nin özellikle yerel halk üzerindeki etkisini artırmaya çalışabileceği bölgelerden biri olarak dikkat çekiyor. Seçim sonrası dönemde PKK’nin bu bölgelerdeki varlığı daha açık ve görünür hale gelebilir.

REKLAM Seçim sonrası halkın tepkisi: Birlik mi, bölünme mi? Seçim sonrası olası bir bölünme senaryosuna Kürt bölgesi halkının nasıl tepki vereceği, seçim sonuçlarına ve liderlerin tutumuna bağlıdır. Ancak halk arasında genel bir ayrışma eğilimi görülmemekte. Bölgedeki sosyo-ekonomik sorunlar ve İran’ın etkisi göz önüne alındığında, halkın büyük bir kısmı Kürt bölgesinin birliği yönünde eğilim göstermektedir. Yine de KYB ve KDP arasındaki kutuplaşmanın devam etmesi, Kürt bölgesi içinde daha büyük bir ayrışma ihtimalini gündeme getirebilir.

Genç kuşaklarda yükselen özerklik talepleri Bölgedeki sosyo-ekonomik sorunlar, halkın büyük bir kısmını istikrara yönlendirse de, siyasi ayrışma talebini dile getiren gruplar da bulunmaktadır. KYB’ye bağlı Süleyman 7 gibi medya organlarında yer alan bazı yorumlarda, “KDP’nin hegemonik politikalarının bölgeyi bölünmeye zorladığı” öne sürülüyor. Özellikle genç kuşaklarda, Kürt bölgesinin birliğini koruma yerine, ekonomik ve politik özerklik talebinin yükseldiği gözlemleniyor. Süleymaniye-Kerkük-Halepçe ekseni: Yeni federatif yapı olasılığı

Seçim sonrası dönemde en çok konuşulan senaryolardan biri, Süleymaniye, Kerkük ve Halepçe ekseninde yeni bir federatif yapı oluşturulmasıdır. Bu bölgelerde KYB’nin kontrolü sağlaması ve KDP’ye karşı bir tür özerk yönetim talebinin güçlenmesi ihtimali, Kürt bölgesini siyasi olarak ikiye bölebilecek en ciddi senaryolardan biridir. Kerkük’ün petrol zenginliği ve Süleymaniye’nin siyasi ağırlığı, bu federasyon fikrini güçlendiren unsurlar arasında yer alıyor. REKLAM Irak Merkezi Hükümeti ve İran'ın rolü Bu tür bir federatif yapı oluşturulması, Irak merkezi hükümeti ile olan ilişkileri de yeniden şekillendirebilir. Kerkük’ün stratejik önemi, bu bölgenin Irak hükümeti tarafından daha yakından izlenmesine yol açabilir. Aynı zamanda, bu federasyonun bağımsız bir yapı olarak hareket etmesi durumunda, İran’ın bu sürece nasıl müdahil olacağı da önemli bir soru olarak karşımıza çıkıyor. İran, özellikle KYB üzerindeki nüfuzunu kullanarak bu yeni federasyon yapısının kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmesini isteyebilir.