Irak'ta petrol rafinerisinde yangın: Ölü ve yaralılar var
Irak'ın Selahaddin vilayetindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi
Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan haberde, Selahaddin vilayetinin Beyci kentinde yer alan Selahaddin-2 Rafinerisi'nde çıkan yangına sivil savunma ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.
Rafinerideki yangının benzini iyileştirme bölümünde çıktığı vurgulanan haberde, sivil savunma ekiplerinin derhal müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.
Selahaddin-2 Rafinerisi'ndeki yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, yangına ilişkin ilgili makamların soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.
*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.