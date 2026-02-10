Habertürk
        Irak'ta petrol rafinerisinde yangın: Ölü ve yaralılar var

        Irak'ta petrol rafinerisinde yangın: Ölü ve yaralılar var

        Irak'ın Selahaddin vilayetindeki petrol rafinerisinde çıkan yangında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.02.2026 - 05:46 Güncelleme: 10.02.2026 - 05:49
        Irak'ta petrol rafinerisinde yangın: Ölü ve yaralılar var
        Irak resmi haber ajansı İNA'da yer alan haberde, Selahaddin vilayetinin Beyci kentinde yer alan Selahaddin-2 Rafinerisi'nde çıkan yangına sivil savunma ekiplerince müdahale edildiği belirtildi.

        Rafinerideki yangının benzini iyileştirme bölümünde çıktığı vurgulanan haberde, sivil savunma ekiplerinin derhal müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığı ifade edildi.

        Selahaddin-2 Rafinerisi'ndeki yangında 1 kişinin yaşamını yitirdiği ve 6 kişinin yaralandığı aktarılan haberde, yangına ilişkin ilgili makamların soruşturma başlattığı bilgisine yer verildi.

        *Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.

        Eşini ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçıyı öldüren emekli polis adliyede

        Sakarya'da, dün eşi Selma Yüksel ve ilişkisi olduğunu iddia ettiği emlakçı Mustafa Hıraç'ı tabancayla vurarak öldüren emekli polis Adem Yüksel adliyeye sevk edildi. (DHA)

        #Irak
        #haberler
