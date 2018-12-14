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Irak’ta terör örgütü DEAŞ'ın zulmünden Suriye'ye kaçan 400 Iraklı, Türkiye'nin insani diplomasi çalışmalarıyla ülkelerine dönmek üzere yola çıktı.
AA'nın haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı'nın insani diplomasi çalışmaları neticesinde, Suriye'ye göçmek zorunda kalan Iraklıların ülkelerine dönüşleri sürüyor.
DEAŞ terörü nedeniyle Irak'ın Ramadi, Felluce, Musul, Kerkük ve Telafer bölgelerinden kaçan Iraklılar, gümrük işlemlerinin ardından Öncüpınar Sınır Kapısı'ndaki tampon bölgeye getirildi.
Irak Konsolosluğu ve Kilis Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince kontrolleri yapılan Iraklılara, İHH ekiplerince kışlık elbise ve ayakkabı dağıtıldı.
Yapılan kontrolün ardından Iraklılar, Türkiye üzerinden otobüslerle ülkelerine gitmek üzere yola çıktı.
Irak Hükümeti Göç Bakanlığı görevlisi Kaddo Muhammed Nuri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Irak hükümetinin, vatandaşlarının yanında durmaya devam edeceğini söyledi.
Nuri, Türkiye ve İHH'ye desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Bugün 400 Iraklı vatandaşımızı yurtlarına döndüreceğiz." diye konuştu.
"IRAK'TA DAHA İYİ ŞARTLARDA YETİŞTİRİLME FIRSATI BULACAKLAR''
İHH İnsani Diplomasi Koordinatörü Abdullah Altay ise Suriye'ye sığınan Iraklıların çok zor zamanlar ve çok tehlikeli badireler atlattığını vurgulayarak, "Bu çocuklar, Irak'ta daha iyi şartlarda yetiştirilme fırsatı bulacaklar." ifadesini kullandı.
"Yurdumuza dönmenin hayalini kuruyorduk"
Felluceli Muhammed Casim de ülkesine döneceği için mutlu olduğunu dile getirerek, "Suriye'de kaldığımız süre içerisinde yurdumuza dönmenin hayaline kuruyorduk." dedi.
Casim, ülkelerine dönmelerine yardımcı olan Türkiye ve İHH vakfına teşekkür etti.
SURİYE'YE SIĞINAN 7 BİN IRAKLI ÜLKESİNE DÖNDÜ
Dışişleri Bakanlığı, Irak Dışişleri Bakanlığı ve İHH'nin insani diploması çalışmalarıyla şu ana kadar Suriye'ye sığınan 7 bin Iraklı ülkesine döndü. Yaklaşık 6 bin Iraklının daha Suriye'den ülkelerine dönmesi için çalışmaları sürüyor.
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