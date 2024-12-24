Irak'ta deprem oldu! 24 Aralık AFAD ve Kandilli son depremler listesi
AFAD ve Kandilli son depremler listesi güncel duyuruluyor. Türkiye'ye komşu ülkelerde de yaşanan depremler anlık olarak verilerle paylaşılıyor. Kandilli Rasatahnesi verilerine göre en son Irak'ta deprem oldu. Depremin büyüklüğü 4.0 olarak açıklandı. İşte 24 Aralık Irak depremine ilişkin detaylar AFAD ve Kandilli son depremler listesi
Son dakika depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından kayıt altına alınıyor. Gelen bilgilere göer en son Irak’ta deprem oldu. İşte son depremler listesi
IRAK’TA DEPREM
Irak’ta 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 1.9 olarak ölçüldü. Deprem saat 16.39’da gerçekleşirken enlemi 35.8037, boylam 43.4887 olarak ölçüldü.
DEPREM Mİ OLDU, NEREDE VE KAÇ BÜYÜKLÜĞÜNDE?
Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından son depremler anlık olarak paylaşılıyor. Son depremler listesi küçük ve büyük ölçüde gerçekleşen tüm depremleri barındırıyor ve bu liste aracılığıyla depremin büyüklüğü ve derinliği gibi bilgiler öğrenilebiliyor.
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