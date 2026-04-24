        Haberler Gündem Güncel İran'a 6 yardım TIR'ı daha gönderildi | Son dakika haberleri

        İran'a 6 yardım TIR'ı daha gönderildi

        Van'da içerisinde tıbbi malzeme bulunan 6 yardım TIR'ı, İran'a ulaştırılmak üzere yola çıktı. Daha önce gönderilen 3 TIR ile birlikte Türkiye'den İran'a ulaştırılan yardım TIR'ı sayısı 9'a yükseldi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 09:15 Güncelleme:
        İran'a 6 yardım TIR'ı daha

        Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde hazırlanan tıbbi sarf malzemeleri, ilaç, serum, cihaz, oksijen tüpleri ve sedyeler kolilere konularak TIR’lara yüklendi. Yardım malzemelerini taşıyan 6 TIR, Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a gitmek üzere yola çıktı.

        DHA'nın haberine göre Van İl Sağlık Müdürü Muhammed Tosun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun talimatları doğrultusunda yardımların hazırlandığını belirterek şunları kaydetti:

        “İl Sağlık Müdürlüğümüz çalışanlarıyla birlikte komşu ülke İran’a ulaştırılmak üzere toplanan tıbbi yardım malzemeleri kolilere konularak TIR’lara yüklendi. 6 TIR’ı Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran’a uğurladık. Daha önce de 3 TIR göndermiştik. Bu 6 TIR ile birlikte ülkemizden toplam 9 TIR, İranlı meslektaşlarımıza ve vatandaşlarına hizmet etmek üzere ulaştırılmış olacak."

        Yardımların süreceğini ifade eden Tosun, “Bundan sonraki süreçte de kardeşlerimize yardımlarımızı yapmaya devam edeceğiz. İnşallah bu savaş kısa sürede sona erer ve İranlı meslektaşlarımız görevlerini daha rahat şekilde yerine getirir. Van olarak sınır ötesine desteğimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

        Ataşehir Belediyesi'ne yönelik rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan aralarında Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in de olduğu 20 şüpheliden 19'u tutuklandı, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

