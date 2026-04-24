İran'a ait yük gemisi ABD ablukasını deldi
İran'a ait bir yük gemisinin, ABD donanmasının el koyma girişimine rağmen Umman Denizi'nden geçerek İran'a ulaştığı bildirildi
Giriş: 24 Nisan 2026 - 01:58 Güncelleme:
Fars Haber Ajansı'na göre, pirinç taşıyan İran'a ait bir dökme yük gemisi Umman Denizi'nden güvenle geçti.
ABD donanmasının el koyma girişiminde bulunduğu belirtilen geminin, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri’ne bağlı unsurlar tarafından eskort edilerek İran'a ulaştığı belirtildi.
*Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.
