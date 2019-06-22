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HaberlerDünya

İran ABD İHA'sının görüntüsünü yayınladı! Değeri 200 milyon dolar!

DHA

Tesnim Haber Ajansı, İran'ın düşürdüğü ABD ordusuna ait insansız hava aracının (İHA) parçalarının görsellerini yayınladı. ABD’ye ait düşürülen insansız hava aracı RQ-4C’nin 200 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi

İran ABD İHA'sını vurdu

İran'ın Tesnim Haber Ajansı, İran'ın hava sahasını işgal ettiği gerekçesiyle düşürdüğü ABD ordusuna ait MQ-4C tipi İHA'nın parçalarının görsellerini yayınladı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İHA'nın parçalarının, İran kara sularında ele geçirildiğini duyurmuştu.

ZARİF: "İRAN SAVAŞ İSTEMİYOR"

DHA'daki habere göre İran ordusu, İran Devrim Muhafızları´na ait Khordad 3 hava savunma füzesinin, ABD ordusuna ait olan insansız hava aracı MQ-4C´nin vurulma anına dair görüntüleri paylaşmıştı. İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İran savaş istemiyor. Ancak hava, kara ve denizlerimizi savunacağız" diyen Zarif, düşürülen İHA´ya dair, "BAE´den havalanan ABD insansız hava aracı, İran hava sahasını işgal etmiştir. ABD İHA´sının parçalarını kara sularımızda düştüğü noktada ele geçirdik" demişti. ABD’nin düşürülen insansız hava aracı RQ-4C’nin 200 milyon dolar değerinde olduğu kaydedildi.

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