İran-ABD görüşmesinde kesin bir ilerleme kaydedilemedi

İran ile ABD arasında, Roma'da düzenlenen nükleer müzakereleri sona erdi. Umman Dışişleri Bakanı Bedr el-Busaidi tarafından yapılan açıklamaya göre, görüşme sonucunda kesin bir ilerleme kaydedilemedi. Umman, görüşmelerde arabulucu rolünü üstleniyor.

el-Busaidi, sürdürülebilir ve onurlu bir anlaşmaya varılmasını umduklarını bildirdi.

The fifth round of Iran US talks have concluded today in Rome with some but not conclusive progress. We hope to clarify the remaining issues in the coming days, to allow us to proceed towards the common goal of reaching a sustainable and honourable agreement. — Badr Albusaidi - بدر البوسعيدي (@badralbusaidi) May 23, 2025

Görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi başkanlık ederken ABD'yi Başkan Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

Bu arada, görüşmelerin yapıldığı konutun çevresinde İran yönetimine muhalif iki kişi, Tahran yönetimini protesto etti.

İran'da 1979'da devrilen Şah'ın oğlu Rıza Pehlevi'nin posterlerini açan iki kişi, mevcut İran yönetiminin kendilerini temsil etmediğini savunan dövizler taşıdı.

Taraflar, daha önce 19 Nisan’da görüşmelerin ikinci turunu yine Roma’da aynı adreste gerçekleştirmişti.

İran-ABD arasındaki nükleer müzakere süreci

İran ile ABD arasındaki nükleer müzakere süreci devam ederken Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusu, iki ülke arasında temel anlaşmazlık noktası olmaya devam ediyor.