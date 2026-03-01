Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel İran Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi | Son dakika haberleri

        İran Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi

        İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.03.2026 - 09:37 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran konsolosluğunda bayrak yarıya indirildi

        Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kayıpları yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti.

        İHA'nın haberine göre Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi.

        Alınan yas kararı kapsamında İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Kuzu 'Çorap', yanından ayrılmadığı sahibi ile pide sırasına giriyor

        Bursa'nın İznik ilçesinde 'Çorap' adı verilen 3 aylık kuzu; markette, pazarda, eczanede sahibinin peşinden ayrılmıyor. Evden çıktığı anda sahibi Müyesser Sevinç'in (58) peşine düşen 'Çorap', fırındaki pide sırasına bile giriyor. (DHA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran: ABD ve İsrail kırmızı çizgiyi aştı!
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        İran devlet medyası: Hamaney öldürüldü
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        Trump'tan İran'a yeni tehdit
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        ABD-İran hattında son gelişmeler ne?
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Hamaney'in ölümünün ardından gösteriler düzenlendi
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Trump İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a saldırıdan endişeliyiz
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        Hizbullah'dan Tahran ile dayanışma mesajı
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        THY, İran ve birçok ülkeye uçuşunu iptal etti
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        "Her yerde kırmızı kart!"
        "Her yerde kırmızı kart!"
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        1 damla kan izi her şeyi ortaya çıkardı!
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        Ünlüler büyük bedeller ödedi
        "Biraz cimriyim"
        "Biraz cimriyim"
        Saldırı kripto parayı vurdu
        Saldırı kripto parayı vurdu
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        "G.Saray'ı dünyanın zirvesine taşımaya devam edeceğiz"
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        ABD-İran hattında bugüne kadar neler yaşandı?
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı
        Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve 12 kişi 'irtikap'tan gözaltına alındı