İran Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi

İstanbul'daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu'nda bayrak yarıya indirildi
01.03.2026 - 09:37
Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail tarafından İran’a yönelik gerçekleştirilen saldırıların ardından can kayıpları yaşanırken, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney de İsrail-ABD saldırısında hayatını kaybetti.
İHA'nın haberine göre Hamaney’in hayatını kaybetmesinin ardından ülke genelinde 40 gün ulusal yas ve 7 gün genel tatil ilan edildi.
Alınan yas kararı kapsamında İstanbul’daki İran İslam Cumhuriyeti Başkonsolosluğu’nda bayrak yarıya indirildi.
