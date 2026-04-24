İran, bir gemiye el koydu

Yarı resmi Mehr Haber Ajansı’na göre, Devrim Muhafızları bir gemiye el koyduğunu duyurdu.

Buna göre, yapılan incelemeler sonucu EPAMINODES isimli geminin son 6 ayda sık sık ABD limanlarına sefer düzenlediği ve ABD Ordusu ile bağlantısı olabileceği belirtilirken, söz konusu geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine Devrim Muhafızları Ordusu tarafından el konulduğu kaydedildi.

*Fotoğraf: Associated Press, temsilidir