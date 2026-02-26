İran: Çelişkili açıklamalar şüpheleri artırıyor

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'li bazı yetkililerin müzakerelerle ilgili yaptığı "çelişkili açıklamaların görüşmelerde şüphe ve kuşkuları artırdığını" söyledi.

Press TV'ye konuşan Bekayi, Cenevre'de ABD ile devam eden müzakere sürecini değerlendirdi.

İran'ın müzakere tarzının açık olduğunu ve sonuca odaklanmak istediklerini belirten Bekayi, "Bazı Amerikalı yetkililerin yaptığı çelişkili açıklamalar şüphe ve kuşkuları artırmaya devam ediyor." dedi.

Bekayi, medyada yer bulan iddiaların çoğunun asılsız olduğunu ve görüşmelerin yalnızca nükleer konuyla sınırlı olduğunu ifade etti.

Umman Dışişleri Bakanı'ndan açıklama

Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi, arabuluculuğunu yürüttüğü İran ile ABD arasındaki nükleer müzakerelerin üçüncü turunda "daha fazla ilerleme kaydetmeyi umduklarını" belirtti.

Dışişleri Bakanı Busaidi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, İran ve ABD heyetleri arasında İsviçre'nin Cenevre kentinde üçüncü turu yapılan nükleer müzakerlere ilişkin açıklamada bulundu.

İran ile ABD arasında Umman aracılığında Cenevre'de gerçekleştirilen dolaylı görüşmelerde "yaratıcı ve olumlu fikir alışverişinde bulunduklarını” vurgulayan Bakan Busaidi, gün içinde devam etmek üzere görüşmelere ara verildiğini kaydetti.