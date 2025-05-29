İran'da 5,1 büyüklüğünde deprem
İran'ın güneydoğusundaki Kirman eyaletinde saat 01.00'de 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntının 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi
Giriş: 29.05.2025 - 06:15 Güncelleme: 29.05.2025 - 06:18
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Ciroft ilçesinin Boluk kasabası olan 5,1 büyüklüğündeki sarsıntı, yerel saatle 01.00'de kaydedildi.
Depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
İran'ın resmi haber ajansı IRNA, yerel yetkililere dayandırdığı haberinde, bölgeye ekiplerin gönderildiğini ve şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi alınmadığını bildirdi.
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