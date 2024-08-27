İran'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hüseyinzade, devrim sonrası kabinede yer alan en üst düzey Sünni isim oldu

İran Cumhurbaşkanlığının yazılı açıklamasına göre, Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan yayımladığı kararnameyle, reformist milletvekili Abdülkerim Hüseyinzade'yi Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı görevine getirdi.

Kararnamede, Hüseyinzade'nin kırsal alanlardaki yaşam koşullarının iyileştirilmesi yönündeki "kararlığı ve değerli tecrübeleri" nedeniyle bu göreve atandığı belirtildi.

İran'ın ilk Türk Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Kırsal Kalkınma ve Yoksul Bölgelerden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atadığı Kürt kökenli siyasetçi Abdülkerim Hüseyinzade, devrim sonrasında hükümet kabinesinde yer alan en üst düzey Sünni isim oldu.

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Her ne kadar İran'ın siyasi sisteminde cumhurbaşkanı yardımcıları, Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcılığı makamı kadar etkili olamasa da Hüseyinzade'nin yıllar sonra ilk Sünni olarak kabineye girmesinin önemli olduğu değerlendiriliyor.

TEBRİK MESAJLARI

Hüseyinzade'nin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanması bazı milletvekilleri tarafından tebrik edildi.

Piranşehr Milletvekili Kemal Hüseyinpur ise bu atama nedeniyle Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'a teşekkür ederek, Hüseyinzade'nin kırsal bölgelerdeki yaşam koşullarının iyileştirilmesinde kalıcı rol oynayacağını söyledi.