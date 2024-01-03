İran'da Kasım Süleymani anmasında patlama yaşandı: Kasım Süleymani kimdir ve ne zaman nasıl öldü?

İran'da Kasım Süleymani anmasında patlama yaşandı: Kasım Süleymani kimdir ve ne zaman nasıl öldü?

Bugün, İran'da Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin dördüncü ölüm yıl dönümünde, mezarı yakınında düzenlenen tören sırasında art arda iki patlamanın meydana geldi. Yaşanan patlamalarda en az 73 kişinin hayatını kaybettiğini aktarıldı, patlamalar "terör saldırısı" olarak nitelendirildi. 170 kişinin yaralandığı aktarıldı.

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KASIM SÜLEYMANİ KİMDİR VE NEDEN ÖLDÜ?

Kasım Süleymani, İran'ın Ortadoğu'daki etkisinin mimarlarından biri ve en önemli faktörlerindendi. Kasım Süleymani'nin etkisi İran'da uzun yıllar boyunca hissedildi.

Kasım Süleymani, resmi olarak İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün komutanıdır. İran İslam Cumhuriyeti'nin en yüksek siyasi ve dini makamı olan 'Ayetullah Ali Hamaney'e yakınlığı ile bilinen Süleymani, İran'ın Ortadoğu'daki politikasının ve operasyonlarının mimarlarındandı.