        Haberler Dünya İran'da ölü sayısı 6 bini aştı | Dış Haberler

        İran'da ölü sayısı 6 bini aştı

        İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 126'ya yükseldiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.01.2026 - 01:41 Güncelleme: 27.01.2026 - 01:41
        İran'da ölü sayısı 6 bini aştı
        ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran'da ekonomik sorunlar nedeniyle başlayan eylemlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 126'ya yükseldiğini duyurdu.

        HRANA'nın haberine göre, ülkenin birçok noktasındaki olaylar sonucunda 41 bin 880 kişi gözaltına alındı. Gösterilerde çıkan olaylarda 214 güvenlik görevlisi dahil 6 bin 126 kişi yaşamını yitirdi.

        HRANA, dünkü haberinde ölü sayısının 5 bin 848'e çıktığını belirtmişti.

        İran'daki gösteriler

        İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

        Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonucu ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

        İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumuna dayandırdığı 21 Ocak'taki açıklamasında gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

        Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

        İran'da gösteriler son bulmuş olsa da ABD'nin Virginia eyaleti merkezli HRANA, daha fazla vakayı doğruladığını öne sürerek ölü ve gözaltı sayılarını güncellemeye devam ediyor.​​​​​​​

