İran'da eşlerinden şiddet gören erkeklerin sayısı ilk kez İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Ahmed Şocai tarafından açıklandı.
Şocai, Adli Tıp Kurumu verilerine göre, geçen yıl ülkede 4 bin 670 erkeğin eşlerinden fiziksel veya psikolojik şiddet gördüğünü belirtti.
AA'nın haberine göre, eşlerinden şiddet gören erkeklerin sayısının önceki yıl yaklaşık 3 bin olduğunu aktaran Şocai, oranın gözle görülür biçimde arttığına dikkati çekti.
EŞLERİNDEN ŞİDDET GÖREN KADINLARIN SAYISI 77 BİN
Şocai, ülke genelinde aile içi şiddet gören kişi sayısının toplam 81 bin 729 olduğunu, bunların 77 bin 59'unun eşlerinden şiddet gören kadınlar olduğunu ifade etti.
İran'da yayımlanan "Hemdeli" gazetesine göre, konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İran Sosyal Patoloji Derneği Başkanı Kuruş Muhammedi, kadınların eşlerine yönelik şiddetinin temelinde erkeklerin kadınlara yönelik psikolojik baskıları olabileceğine dikkati çekti.
Son yıllarda İran toplumunda kadınların statüsünün yükseltilmesi için önemli adımlar atıldığını aktaran Muhammedi, "Bütün bunlara rağmen, bazı kadınlar hala ideal şartlardan mahrum durumda. Baskı altında oldukları için kendilerine veya başkalarına şiddete yönelebiliyorlar." dedi.
Muhammedi, "Şiddetin ortaya çıkma nedenlerini kesin bir şekilde belirlemek için erkeklerin eşlerine karşı yaklaşımları bilimsel çerçevede incelenmeli." dedi.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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