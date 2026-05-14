        Haberler Dünya "İran'daki görevimiz sona ermedi" | Dış Haberler

        "İran'daki görevimiz sona ermedi"

        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, "İran'daki görevimiz sona ermedi." diyerek İran'a yeniden saldırabileceklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 18:50 Güncelleme:
        Haaretz gazetesinin haberine göre Katz, bir etkinlikte yaptığı konuşmada, son bir yıl içinde "İran'ın darbeler aldığını" savundu.

        İran'a yeniden saldırabilecekleri imasında bulunan Katz, "İran'daki görevimiz sona ermedi, yakında harekete geçmemizin gerekebileceği ihtimaline karşı hazırlıklıyız." ifadelerini kullandı.

        İsrail'in Lübnan'daki işgaliyle ilgili olarak Katz, Lübnan'ın güneyindeki köylerdeki evlerin yok edildiğini öne sürdü.

        Katz, Hizbullah'ın insansız hava aracı (İHA) tehdidinin farkında olduklarını vurgulayarak, bu konuya odaklandıklarını kaydetti.

        İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

        İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

        Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

        Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında yaklaşık 2 bin 900 kişinin öldüğünü bildirmişti.

        ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

        Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken, Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

