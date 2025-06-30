Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya İran'dan İsrail'e dair yeni açıklama | Dış Haberler

        İran'dan İsrail'e dair yeni açıklama

        İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail'e dair yeni bir açıklamada bulundu. Şikarçi, İsrail'e güvenilmemesi gerektiğini belirtirken ateşkes terimini kabul etmediklerini ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 30.06.2025 - 20:24 Güncelleme: 30.06.2025 - 20:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        İran: İsrail güvenilir değil
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Ebulfezl Şikarçi, İsrail'e ilişkin yeni bir açıklamada bulundu.

        Fars haber ajansının haberine göre; Şikarçi, İran'ın yeni bir saldırganlığa karşı hazır olduğunu ifade ederken, İsrail'e güvenilmemesi gerektiğini belirtti.

        Şikarçi "Siyonist rejim, ne İran için ne de dünya için güvenilir değil." dedi.

        Şikarçi, İran ordusunun önceye göre çok daha hazır olduğunu dile getirirken, İsrail'in yeni bir saldırı düzenlemesi durumunda ezici ve yıkıcı bir yanıt alacağını bildirdi.

        İran'dan UAEA'ya çifte standart tepkisi
        İran'dan UAEA'ya çifte standart tepkisi

        BEKAYİ'DEN AÇIKLAMALAR

        İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail ve ABD'nin saldırıları sonrasında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğinin her zamanki gibi devam edemeyeceğini, Meclisin UAEA ile işbirliğini durdurma kararının kendileri için bağlayıcı olduğunu belirtti.

        REKLAM

        Bekayi, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında konuştu.

        UAEA ile işbirliğini askıya alan Meclis kararına işaret eden Bekayi, UAEA'nın İran'ın nükleer programına ilişkin 31 Mayıs'ta yayımladığı raporunun ABD ve İsrail'in saldırılarını meşrulaştırmayı amaçladığını söyledi.

        Raporun bahane olarak kullanıldığını dile getiren Bekayi, "Bu nedenle Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın bu konuda hesap vermesi gerekir ancak şu anda bizim için asıl anlaşılmaz olan, İran'ın barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırgan eylemin üzerinden henüz birkaç gün geçmişken, Ajans Genel Müdürü'nün (Mariano Grossi) bazı taleplerde ısrar etmesidir." dedi.

        İran'ın UAEA denetçilerinin güvenliğinin sağlayamayacağını belirten Bekayi, "Ajans ve Genel Müdürü saldırıları haklı veya meşru gösterecek şekilde açıklamalar yaparken NPT'ye taraf bir devletin, barışçıl nükleer tesislerine yasa dışı saldırılar düzenlenirken taahhütlerini yerine getirmesini beklemek mantıksızdır." diye konuştu.

        REKLAM

        Bekayi, "İran'ın Ajans ile işbirliğini askıya alan yasa, hükümet için bağlayıcıdır. Ajans ve Genel Müdürü yaklaşımlarını yeniden gözden geçirmelidir." ifadelerini kullandı.

        ABD ile nükleer görüşmelerin devam edip etmeyeceğine dair bir soru üzerine Bekayi, "henüz karar alınmadığını ancak müzakerelerin devamına ilişkin istişarelerin halen devam ettiğini" aktardı.

        İsrail'in İran'a yönelik saldırganlığına ilişkin Almanya ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinin tutumlarının kabul edilemez olduğunu belirten Bekayi, özellikle Alman yönetiminin İsrail'in saldırganlığını "İsrail bizim kirli işlerimizi yapıyor." diye nitelendirmesinin "tarihi bir utanç" olduğunu söyledi.

        *Fotoğraf: AA, temsilidir

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        Borsada faiz indirimi beklentisi ve 'kurultay davası' etkisi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        18 kişilik gasp çetesi çökertildi
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        İşte Abraham'ın İstanbul'a geliş tarihi!
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Yangın başlayan illerde son durum ne?
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        Narin cinayetinde çarpıcı detay
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        En düşük emekli aylığına düzenleme
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        30 Haziran 2025: Bugün ne oldu?
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Rüzgar şiddeti ve yağış beklentileri açıklaması
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Yunus Akgün'de imza bekleniyor!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Klima kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        Yangın işte böyle yayılıyor! Canlı yayında ters rüzgar etkisi!
        CHP kurultay davası ertelendi
        CHP kurultay davası ertelendi
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        Oto yıkamacıda 4 kişi ölü bulundu!
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        "Yıl sonunda enflasyonda 20'li rakamları görmeyi bekliyoruz"
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        Türk-İş açıkladı: Yoksulluk sınırı 85 bin TL'yi aştı
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        "Hayallerimize ulaşmak istiyoruz!"
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        İzdihamda parmakları kırılan kadın Show Haber'e konuştu
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Paket dondurmadaki tehlikeye dikkat!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!
        Osimhen'e gözdağı: Artık kararını ver!