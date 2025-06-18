İran'dan İsrail'e yeni saldırı

İsrail'in saldırılarına devam ettiği İran, art arda iki saldırıda 25 civarında füzeyle yeni bir misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'dan İsrail'in kuzey ve orta bölgesine yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildi.

Ülkenin kuzeyinde ve merkezinde alarmların devreye girmesinin ardından İsrail hava savunma sistemleri, İran’dan iki dalgada atılan 25 civarında füzeyi engellemeye çalıştı.

İsrail'e ilk dalgada 15 civarında, ikincisinde 10 füze fırlatıldı.

İran füzelerinden bazılarının hedefi başkent Tel Aviv oldu.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ülkenin merkezinde füzenin isabet etmesinden kaynaklı bir binada hasar olduğu, kuzey bölgesinde ise bir binaya şarapnel isabet ettiği belirtildi.

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İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.