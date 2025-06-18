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        Haberler Dünya İran'dan İsrail'e yeni saldırı | Dış Haberler

        İran'dan İsrail'e yeni saldırı

        İran, İsrail'e yönelik yeni saldırılar düzenledi. Saldırılarda 25 kadar füze kullanıldığı aktarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.06.2025 - 01:51 Güncelleme: 18.06.2025 - 01:51
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        İran'dan yeni saldırı
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        İsrail'in saldırılarına devam ettiği İran, art arda iki saldırıda 25 civarında füzeyle yeni bir misilleme saldırısı düzenledi.

        İsrail basınında yer alan haberlere göre, İran'dan İsrail'in kuzey ve orta bölgesine yeni bir füze saldırısı gerçekleştirildi.

        Ülkenin kuzeyinde ve merkezinde alarmların devreye girmesinin ardından İsrail hava savunma sistemleri, İran’dan iki dalgada atılan 25 civarında füzeyi engellemeye çalıştı.

        İsrail'e ilk dalgada 15 civarında, ikincisinde 10 füze fırlatıldı.

        İran füzelerinden bazılarının hedefi başkent Tel Aviv oldu.

        İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ülkenin merkezinde füzenin isabet etmesinden kaynaklı bir binada hasar olduğu, kuzey bölgesinde ise bir binaya şarapnel isabet ettiği belirtildi.

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        İsrail'in İran'a şiddetli saldırılarıyla başlayan çatışma

        İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

        İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

        İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

        Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

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