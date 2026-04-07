Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Ortadoğu İran'dan Trump'a sert tepki: "Açıklamaları terörizme teşviktir" | Dış Haberler

        İran'dan Trump'a sert tepki: "Açıklamaları terörizme teşviktir"

        İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıklamalarının terörizmi doğrudan teşvik niteliği taşıdığını belirtti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.04.2026 - 05:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Trump'ın açıklamaları terörizme teşviktir"

        İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, İrevani, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e hitaben bir mektup gönderdi. Mektupta, Trump’ın "savaş yanlısı açıklamalarına" tepki gösteren İrevani, bu tür ifadelerin doğrudan terörizmi teşvik anlamına geldiğini belirtti.

        AA'nın haberine göre İrevani, sivillerin ve sivil altyapının kasıtlı olarak hedef alınmasının, özellikle enerji tesisleri ve hayati altyapıların tahrip edilmesinin savaş suçu teşkil ettiğini vurguladı.

        Bu tür eylemlerin, siviller arasında korku oluşturmayı amaçlayan "açık bir devlet terörizmi" olduğunu dile getiren İrevani, Trump'ın söz konusu açıklamalarının uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurguladı. İrevani, bu tür ihlaller karşısında sessiz kalınmasının BM'nin temel ilkelerini zedeleyeceğini ve savaş suçlarının normalleşmesine yol açabileceğini kaydetti.

        ABD Başkanı Trump, dünkü konuşmasında, İran'ın ateşkes teklifini kabul etmemesi durumunda enerji santralleri ve diğer kritik altyapılara yönelik kapsamlı saldırılar düzenleneceğini söylemişti.

        #Son dakika haberler
        #iran
        #Donald Trump
        #ABD İSRAİL İRAN SAVAŞI
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
