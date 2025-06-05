İran Dışişleri Bakanı Arakçi, ABD ile anlaşmazlıklara rağmen diplomasi penceresinin açık olduğunu söyledi

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD ile müzakerelerde uranyumun zenginleştirilmesi konusunda anlaşmazlıklar olduğunu ancak diplomasi penceresinin açık olduğunu ve müzakereler yoluyla bir çözüm bulunabileceğine inandığını belirtti.

Arakçi, Lübnan'ın Al Manar televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD ile nükleer müzakere sürecini değerlendirdi.

İran'ın, ABD ile gerçekleştirdiği müzakerelerin "karşılıklı saygı ortamında ve anlaşmaya varma yönünde ciddi bir iradeyle yapıldığını" söyleyen Arakçi, Tahran'ın uranyum zenginleştirme konusunun iki taraf arasındaki en önemli ve temel anlaşmazlık noktalarından biri olduğuna dikkati çekti.

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Ülkesinin sivil nükleer programını sürdürme konusunda kararlı olduğunu aktaran Arakçi, "Zenginleştirme, tıbbi ve endüstriyel ihtiyaçlarımızı karşılamak için elzemdir. Yurt içinde üretilen radyoaktif izotoplar, her yıl 1 milyondan fazla hastanın tedavisine yardımcı oluyor. Bilim insanlarımızdan bazıları bu başarıya ulaşabilmek için canlarını feda etti. Biz bundan asla vazgeçmeyeceğiz." diye konuştu.